Покажитесь врачу

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01.07.2022
714

Слышали, что в областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии в дни открытых дверей проводят бесплатные консультации. Планируется ли в ближайшее время такое мероприятие?

Елена Антонова, Шемонаихинский район

По информации пресс-службы ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии, 2 июля 2022 года (суббота), с 9:00 до 13:00, в Усть-Каменогорске в Центре онкологии и хирургии состоится день открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и ранних форм рака желудка, поджелудочной железы, рака печени и рака лёгкого. Ведущие врачи-онкологи проведут бесплатные консультации.

Для этого не требуется направление от врачей из поликлиники. Необходимо лишь иметь при себе удостоверение личности.

Всех желающих бесплатно проверить своё здоровье ждут по адресу: город Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.

Фото из открытых источников

01.07.2022
714

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