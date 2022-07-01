Покажитесь врачу

Слышали, что в областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии в дни открытых дверей проводят бесплатные консультации. Планируется ли в ближайшее время такое мероприятие?

Елена Антонова, Шемонаихинский район

По информации пресс-службы ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии, 2 июля 2022 года (суббота), с 9:00 до 13:00, в Усть-Каменогорске в Центре онкологии и хирургии состоится день открытых дверей по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и ранних форм рака желудка, поджелудочной железы, рака печени и рака лёгкого. Ведущие врачи-онкологи проведут бесплатные консультации.

Для этого не требуется направление от врачей из поликлиники. Необходимо лишь иметь при себе удостоверение личности.

Всех желающих бесплатно проверить своё здоровье ждут по адресу: город Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(7232) 48-91-51, 8 778 003-78-45.

Фото из открытых источников