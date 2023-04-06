Показатели в норме

Реализация двух крупных инвестиционных проектов в текущем году продолжится в агропромышленном комплексе Глубоковского района.

Это строительство современного зернохранилища ёмкостью 18 тыс. тонн в селе Веселовка. Его активно ведёт местное крестьянское хозяйство «Виситаев», затраты на проект составят около трёх млрд тенге. Второй проект в районе, реализуемый коллективом ТОО «Убинка XXI», касается модернизации комплекса по сушке и хранению зерна на 12 тыс. тонн в селе Малоубинка. Общая сумма инвестиций в данном случае – 1,2 млрд тенге.

По мнению акима района Эльдара Тумашинова, тем самым решается одна из насущных проблем сельского хозяйства, которая состоит в уборке, сушке, надёжном хранении, переработке различного сырья и получении в итоге добавленной стоимости продукции.

На брифинге в Региональной службе коммуникаций ВКО рассмотрены, в частности, итоги работы глубочан за первые два месяца 2023 года.

– Объём промышленного производства вырос на 17,9 процента и составил 11,6 млрд тенге, – сообщил Эльдар Тумашинов. – Валовая продукция сельского хозяйства составила 2,8 млрд тенге с ростом на 18,9 процента, а индекс физического объёма – на 105 процентов.

Важную роль играет техническое перевооружение. Уже в этом, 2023 году, хозяйства района закупили восемь единиц сельхозтехники на сумму 550 млн тенге. Полем деятельности для сельхозмашин станут 103,9 тысячи гектаров, отводимых под посевы и будущий урожай 2023 года.

По официальным сведениям, заметно оживляется торговля. Розничный товарооборот достиг уровня четырёх млрд тенге или роста на 23,9 процента.

Предпосылками и условиями для роста экономики являются инвестиции в основной капитал. Этот ключевой показатель составил 4,3 млрд тенге, а индекс физического объёма на сегодня оказался на уровне 39,4 процента.

– Объём строительных работ доведён до 456,6 млн тенге, – отметил аким района. – Показатель, в целом, вырос в три раза к уровню 2021 года. Введено в эксплуатацию 306 кв. метров жилья на радость всем новосёлам, а также счастливым членам их семей.

Действует 2641 субъект малого и среднего бизнеса. С начала года в районе открыты кафе «Тәп-Тәтти», автосервис, киоск-магазин «Домашний текстиль» в посёлке Глубокое и продуктовый магазин в селе Опытное поле, благодаря деловой хватке, предприимчивости людей.

Акимат района сообщает, что этому способствуют Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе. В частности, по программе «Іскер» со ставкой шесть процентов освоено восемь проектов на сумму 27,9 млн тенге. Кроме того, одобрено два проекта на 10,4 млн тенге, а на рассмотрении находятся ещё два – на 10,5 млн тенге. Плюс ко всему семь ИП собирают документы для защиты нескольких проектов на сумму 49 млн тенге.

Активными мерами занятости охвачено 260 человек. Из них трудоустроены на свободные вакансии 17, а на оплачиваемые общественные работы привлечён 171 человек. Социальными рабочими местами обеспечены 14 человек, молодёжной практикой – четверо, первым рабочим местом – три человека, работой по проекту «Серебряный возраст» – 23, обучением основам предпринимательства «Бастау Бизнес» – 28 человек.

По статданным Глубоковского района, для 10 человек предусмотрены социальные выплаты в общей сумме 1,4 млн тенге. 89 семей стали получателями государственной адресной социальной помощи (всего 410 получателей, из которых 271 являются детьми). Если дальше проводить дифференциацию, то в общее количество получателей АСП входят 32 многодетные семьи (всего 201 получатель, из них опять же 140 – дети), в целом им выплачено 12,4 млн тенге.

В целях привлечения и закрепления нужных кадров 30 специалистов получили подъёмные пособия в рамках программы «С дипломом в село», а это 10,4 млн тенге.

– В рамках реализации поручений Главы государства второй год подряд проводятся процедуры возврата в государственную собственность неиспользуемых земель, – подчеркнул Эльдар Тумашинов. – В том числе задание по Восточно-Казахстанской области составляет 120 тыс. га, а по Глубоковскому району – 2,5 тыс. га пастбищ. С начала текущего года в масштабе района возвращено 299 га, что составляет 12 процентов от намеченных показателей.

Таир Сапаргалиев