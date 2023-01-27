Показали высший класс

Пожарные Восточно-Казахстанской области стали победителями областных соревнований по панкратиону.

Спортивное состязание проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации панкратиона.

Панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборств. Этот спорт вошёл в программу Олимпийских игр в 648 году до нашей эры. Сейчас это поединок, в котором разрешается применять практически весь арсенал технических действий вольной и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и других видов единоборств (различные удары руками и ногами до полного контакта).

Очередной турнир по контактному виду спорта состоялся в областном центре, за звание самого сильного и ловкого боролись 250 участников из различных силовых структур.

Состязания выдались непростыми и напряжёнными – все участники показали высокий уровень спортивной подготовки.

В ходе упорной борьбы победу одержал водитель пожарной части № 9 Усть-Каменогорска Ерзат Сакабанов. В противопожарной службе он работает три года, параллельно ведёт секции для детей по таким видам спорта, как жекпе-жек, панкратион и ММА (современным смешанным единоборствам).

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в позапрошлом году Ерзат Сакабанов прославил Казахстан на весь мир. Он завоевал сразу два титула по жекпе-жек – стал чемпионом мира и чемпионом Азии.

В борьбе за звание чемпиона мира в соревнованиях, проходящих в Алматы, принимали участие спортсмены из 17 стран. Восточноказахстанец выступал в весе 57 килограммов и безоговорочно взял пальму первенства.

В этом году он решил попробовать свои силы в новом виде спорта, которым, к слову, занимается недавно, и сразу же стал победителем.

Ещё один призёр областных соревнований по панкратиону – огнеборец пожарной части № 5 Куаныш Казырбеков. На турнире он занял второе место. На службу пожарный поступил четыре года назад – пошёл по стопам брата, который тоже посвятил свою жизнь этой нелёгкой профессии.

– Панкратионом занимаюсь около трёх лет, – поделился Куаныш Казырбеков. – Конечно, радует, что вошёл в число призёров. Буду дальше совершенствовать свои навыки, чтобы в будущем покорить новые вершины.

Отметим, что останавливаться на достигнутом спортсмены не собираются – они уже готовятся к участию на чемпионате, который планируется провести в феврале этого года в Кокшетау.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО