Пока предупреждают

В Семее возобновились рейды по соблюдению карантинных мер.

Согласно введенным в городе ограничениям, объекты предпринимательства и общественного питания должны работать строго в установленное время и сохранять при этом необходимые санитарные нормы. Мобильная группа во главе с заместителем акима ВКО Алишером Мархабатом проверила магазины, аптеки, банки и пункты общественного питания на соблюдение этих требований.

За нарушение карантинных норм штрафы не выписываются. Рейд носит строго информационный характер. Нарушителям пока выписывается лишь предупреждение. А вот в случае, если при повторной проверке в заведении вновь будет выявлено нарушение, владелец будет привлечен к административной ответственности.

Флора Левина

Семей