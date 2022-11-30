Пока петух не клюнул

Специалисты санэпидконтроля проверили соответствие техническим регламентам птицепродукции, реализуемой на прилавках области.

Потребителей Восточно-Казахстанской области куриным мясом обеспечивают шесть отечественных птицефабрик. Также мясо птицы и готовые изделия из него ввозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья – России, США, Украины, Бразилии.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предупреждают, несмотря на популярность этой продукции, не стоит забывать, что она может быть не- безопасной для жизни и здоровья человека.

К примеру, в ней возможно наличие микроорганизмов, которые могут вызвать острое кишечное заболевание или пищевое отравление. Или гормонов, которые добавляют при вскармливании птицы, что может стать причиной гормональных сбоев у человека.

Кроме того, остаточное количество антибиотиков в продукции после профилактики и лечения поголовья птицы тоже представляет угрозу привыкания человека к тем или иным препаратам, что снижает эффективность лечения антибиотиками при последующих заболеваниях. Дисбактериоз, аллергические реакции, негативное воздействие на желудок и печень – это тоже неприятные последствия необоснованного употребления антибиотиков.

– Конечно, не всё производимое куриное мясо одинаково опасно. Большинство производителей соблюдают законы и правила выращивания птицы. При этом за всеми субъектами, участвующими в производстве и реализации птицепродукции, проводится санитарно-эпидемиологический контроль, – заверили в ДСЭК ВКО.

Так, по итогам десяти месяцев текущего года проверками по особому порядку охвачено три производителя птицепродукции области. По выявленным нарушениям выписано четыре штрафа на сумму

183 780 тенге, выдано три предписания об устранении нарушений.

– Безопасность всей реализуемой на территории региона птицепродукции контролируется на постоянной основе в рамках мониторинга, путём контрольного закупа проб в торговой сети. С января по октябрь этого года на объектах торговли закуплено 123 пробы птицепродукции казахстанских и зарубежных производителей. По результатам проведённых исследований выявлена 21 проба, не соответствующая требованиям технических регламентов, – говорится в сообщении департамента.

Из них опасными для здоровья признаны пять проб продукции, не соответствовавших по микробиологическим показателям или с истёкшим сроком годности. Нарушение маркировки выявлено у 15 проб. Отсутствовала информация об объёме, количестве пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения, не было также наименования и места нахождения изготовителя, импортёра.

Помимо этого, было установлено превышение влаги в замороженной продукции после её размораживания, что является прямым обманом потребителя.

– В целях устранения нарушений выдано 24 предписания, которые исполнены реализаторами и производителями в полном объёме. Проведена внеплановая проверка на объекте производства, по результатам которой выявлено нарушение и виновное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 425 КоАП РК на сумму 45 945 тенге, – подытожили специалисты ДСЭК ВКО.

Гульжан Естаева

Коллаж Анны Ерёминой