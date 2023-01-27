Пока горит свеча…

Что может быть романтичнее вечера при свечах? Конечно, такой, где использованы свечи собственной работы! А если они ещё и сделаны из натуральных материалов, то могут не только настроить на соответствующее настроение, но и подарить человеку здоровье. Именно так подумали рукодельницы, когда начали мастерить ручные свечи из вощины на мастер-классе Антонины Клиновицкой.

О свечах можно говорить часами, и эта тема всё равно останется раскрытой не до конца. Строение глаз человека таково, что без источника света он просто не видит в темноте, и, когда человечество додумалось до использования огня в качестве источника тепла и света, древние изобретатели стали придумывать всё новые и новые способы и методы освещения.

– Во время экспедиций по родному краю краеведы часто находят совершенно удивительные по своей форме светильники разных эпох. Одним из древнейших можно смело назвать каменный источник света, в котором было выдолблено углубление, куда наливался животный жир и устанавливался небольшой фитиль. Этот светильник – одно из украшений экспозиции музея краеведческого общества «Прииртышье», – рассказывает краевед Павел Жуков.

Отметим, что похожие светильники широко распространены не только вдоль побережья Иртыша, но и далеко за пределами Великой степи. Например, известны такие «осветительные приборы» и в Древнем Египте, их использовали художники, занимающиеся росписью гробниц фараонов и знатных вельмож.

Кстати, в том же Древнем Египте придумали свечи цилиндрической формы. Их изготавливали из скрученного папируса, который опускали в сосуд с растопленным жиром. Образование копоти сводилось до минимума добавлением соли в жир. Удивительные свечи использовали разные народы мира. В Китае, например, для их изготовления брали фитиль из рисовой бумаги и… смесь из насекомых и злаковых растений. В Индии фитилем для светильника служили плоды коричного дерева, а в Японии – орехи.

Первые свечи привычной формы в виде вытянутого цилиндра появились в Европе довольно поздно – только в XV веке. Первую форму для изготовления свечей отлили во Франции. Они были сделаны из воска. Этот натуральный продукт производят пчелы для строительства сот. В организме пчёл есть специальные железы, которые и вырабатывают воск. Так что этот материал полностью натуральный и довольно легко восполняемый.

Впрочем, также, как и вощина. Ведь это тот же воск, только сформированный в тончайшую пластинку с узором сот.

Довольно давно вощину люди научились использовать в своём хозяйстве. Сегодня это достаточно популярный материал для рукоделия, который можно приобрести в специализированных магазинах или на интернет-сайтах.

Однако стоит учесть, что сейчас на рынке появилась и искусственно созданная вощина. Как рассказывают опытные пчеловоды, её создают из химических воскоподобных веществ типа парафина либо с применением полипропилена и других искусственных материалов, применяемых при изготовлении пластмассы. От свечей, сделанных из искусственных материалов, лечебного эффекта ожидать не стоит. Но об этом позже.

– Когда мы решили провести мастер-класс по изготовлению свечей из вощины, то просмотрели массу интернет-магазинов. И какой только вощины сегодня нет! Благодаря натуральным красителям этому материалу можно придать любой цвет, что дает огромные возможности для творчества. Однако мы предпочли вощину натурального цвета мёда, – рассказывает руководитель мастер-класса Антонина Клиновицкая.

Под её руководством десяток рукодельниц принялись за работу. Как оказалось, технология изготовления свечи из вощины достаточно проста и доступна любому, кто захочет порадовать себя изделиями ручной работы.

Суть технологии в том, чтобы скрутить листы вощины по очереди трубочкой, а внутрь поместить фитиль. Такие свечи еще называют катаными.

Рукодельницы с энтузиазмом принялись за дело. При помощи линейки и канцелярского ножа они разрезали пластинки вощины по нужному размеру и скручивали плотные трубочки-свечки.

– Вощина очень приятная на ощупь, она немного маслянистая, пластичная и податливая. Дополнительный нагрев для скручивания не требуется, достаточно тепла человеческих рук. Главное, чтобы листы максимально плотно прилегали друг к другу, чтобы свеча получилась как можно более однородной, хотя полностью добиться эффекта монолитной свечи в данном случае практически невозможно, – делятся впечатлениями рукодельницы.

Под их ловкими пальцами свечи «росли» в считанные минуты. Быстро скрутив трубочки нужной толщины и высоты, каждая приступила к декорированию. И это был самый увлекательный этап мастер-класса. Если бы вощина была разноцветной, можно было на последнем листе вырезать любой узор, чтобы в просветы рассмотреть орнамент другого цвета.

Но в данном случае этот приём оказался невозможным, так что для декорирования пошли все подручные материалы, что оказались в мастерской рукодельниц. Пригодились льняные нитки, мешковина, крошечные шишечки, иглы сосны и веточки ели, тонкие ленты, бисер, бусины, искусственные цветы и многое другое. Правда, в процессе горения этот декор в какой-то момент придётся убрать, иначе не миновать пожароопасной ситуации. Но даже в незажжённом виде эти свечи только радуют глаз и будут достойным украшением любого интерьера или атрибутом семейного торжества!

– Создание свечей из воска – настоящее таинство! Завораживает сам процесс, медитативный и расслабляющий. Этим рукоделием можно заниматься с детьми: досуг творческий и увлекательный, а результат – удивительно приятен на взгляд и даже на запах, – восхищаются мастерицы.

Сделав фотосессию с готовыми изделиями, мастерицы решили поэкспериментировать, изготовив свечи с ароматическими травами. Тут же были снова скручены несколько трубочек с фитилём внутри. В процессе сухие травы – мяту и лаванду – присыпали прямо на пластинки вощины.

Когда зажгли эти аромасвечи, по мастерской разлился чудесный запах пчелиного воска и мёда, смешанного с мятой и лавандой – настоящая терапия против простудных заболеваний! Ведь при сгорании воск выделяет ряд веществ, которые обладают иммуностимулирующим и антисептическим эффектом.

При этом стоит учесть, что время горения свечей из вощины и воска больше, чем у других. А потому стоит сделать специальную подставку под жидкий воск, который неизбежно будет стекать в середину свечи, скатываясь по рельефному рисунку пчелиных сот.

Сегодня людям нет нужды использовать свечи в качестве источников света. Для этого есть электричество. Но свечи и светильники, особенно созданные своими руками, завоёвывают сердца всё большего количества людей. Ведь они вызывают у нас предчувствие праздника, придают торжеству романтизм и настраивают на лирическое настроение, когда хочется читать стихи и признаваться в любви близкому человеку.

Екатерина Гуляева

Фото Елены Козловцевы