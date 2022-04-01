«Поймать» онкологию на старте

В Восточном Казахстане усилят работу онкослужбы с помощью передвижных медицинских комплексов (ПМК).

На базе Восточно-Казахстанского областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии состоялось заседание координационного совета с участием председателя правления Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК доктора медицинских наук, профессора, академика НАН РК Диляры Кайдаровой.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, на встрече обсуждались проблемы ранней диагностики, скрининга и организации помощи онкобольным, а также вопросы доступности лучевой диагностики для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

На сегодняшний день по области на динамическом наблюдении находится около 21 тысячи онкологических пациентов. За два месяца этого года взято на учёт порядка 500 новых больных.

– Онкослужба Восточного Казахстана, как мы увидели, хорошо организована, у специалистов есть желание совершенствоваться, внедрять передовые технологии. Единственное, что страдает в регионе, – первичное звено. В поликлиниках, районных медорганизациях запаздывает диагностика, заболевания принимают запущенные формы, в итоге показатели абсолютной выживаемости снижаются, – отметила Диляра Кайдарова.

По её словам, именно организации ПМСП являются основным индикатором работы онкологической службы.

– Ранняя диагностика – одно из базовых направлений в борьбе с раком, – сказала главный онколог страны. – Для нас, врачей, должно стать нормой «ловить» рак на старте. Поликлинической службе необходимо усилить работу по раннему выявлению: если есть подозрение – не медлить, направлять на КТ и МРТ, а также объединить работу онкологов с работой передвижных медицинских комплексов.

Как пояснила руководитель Управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина, в текущем году в отдалённые сёла области будет совершено порядка 250 выездов. Данные осмотра будут занесены в информационные системы и электронный паспорт здоровья.

В передвижных медицинских комплексах можно пройти скрининговое исследование на раннее выявление заболеваний. Для этого на 2022 год Фондом медстрахования запланировано порядка 700 млн тенге.

– В ПМК есть необходимое оборудование для проведения диагностических мероприятий и лабораторных исследований. Если пациенту требуется углубленная диагностика, то специалистами ПМК будет выдано направление в медорганизацию по профилю заболевания, – уточнил директор ФСМС ВКО Галымжан Абилов.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО