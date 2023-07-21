Поинтфайтинг по-восточноказахстански

Наши спортсмены в очередной раз покорили пьедестал международных соревнований. На спортивном фестивале «Жемчужина Кыргызстана» команда кикбосёров из ВКО завоевала целый ряд медалей разного достоинства.

Примечательно, что без награды не остался ни один спортсмен, представлявший усть-каменогорский клуб «Kick Star» под руководством тренера Олжаса Тенизбаева. Отметим также, в соревнованиях приняли участие более 20 тысяч спортсменов в 23 дисциплинах. Международный фестиваль проходил на берегу живописнейшего озера Иссык-Куль в центре отдыха «Солемар» и собрал представителей Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана.

Но прежде чем мы расскажем об успехах и достижениях наших ребят, хотелось бы более подробно познакомить читателей с таким видом единоборств, как кикбоксинг. Соревнования по этому виду спорта проходят в нескольких категориях, и не только весовых, но и с разными правилами. Так, в разделе «кик-лайт» спортсмены должны равнозначно использовать технику нанесения ударов руками и ногами. «Кик-лайт» был придуман, как средняя ступень между полу- и полноконтактными поединками. Рефери не судит спортсменов, а только следит за тем, чтобы они соблюдали правила. Три боковых судьи присуждают баллы в установленном порядке на судейских записках или с помощью электронной системы их начисления.

Раздел «лайт-контакт» характеризуется тем, что в нём запрещены жёсткие удары, а акцент делается на удары ногами, причём наиболее ценными считаются те, что нанесены в прыжке.

Поинтфайтинг – это боевая дисциплина, в которой два спортсмена соревнуются в зарабатывании большего количества баллов, используя контролируемую, разрешённую технику со скоростью и концентрацией. Основными характеристиками поинтфайтинга являются контакт, техника и скорость. Соревнования в этом разделе кикбоксинга должны проходить в рамках контролируемого контакта. Поинтфайтинг является также технической дисциплиной, где уделяется одинаковое внимание технике рук и ног спортсменов с атлетической точки зрения.

Наши спортсмены отличились во всех кикбоксёрских дисциплинах. Так, первое место в разделе «кик-лайт» (возраст 12 лет; вес 42 кг) завоевал Данияр Тенизбаев. Серебряные медали в «лайт-контакте» взяли Алдияр Мұратов (13 лет; 42 кг) и Қайролла Аринов (14 лет; 63 кг и выше). Второе место и серебряную медаль в разделе «пойнтфайтинг» завоевал Шамиль Мұхаметқайыров (16 лет; 79 кг и выше). И бронзовая медаль в этом же разделе досталась Бекзату Амангелді (16 лет; до 57 кг).

В Управлении физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области подчеркнули, что, несмотря на возраст, результат выступления наших кикбоксёров на международном уровне уже можно назвать спортом высоких достижений.

Мария Симонова