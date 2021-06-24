Пограничники спешат на помощь

Потерявшегося ребёнка отыскали военнослужащие пограничного управления по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО.

Случай произошёл на прошлой неделе. Вечером к воротам пограничного отделения «Обалы» управления по Зайсанскому району подошёл житель посёлка Сарытерек и сообщил пограничникам, что в местности Кызыл пропал его сын. Мальчику 11 лет. Днём он был дома, а вечером родители, не обнаружив его, забили тревогу. Самостоятельный поиск результатов не дал. Так как на улице начинало темнеть, отец ребёнка решил попросить помощи у пограничников.

Начальник пограничного отделения «Обалы» капитан Н. Уразов доложил о немедленном поиске начальнику пограничного отдела «Каратал» майору С. Кокееву и отправил поисковую группу. Исполняющий обязанности начальника пограничного управления по Зайсанскому району подполковник Р. Сетвалдиев дал команду помочь в беде местному жителю и дополнительно отправил на поиски вторую группу во главе с майором Б. Абуовым. Вторая поисковая группа в составе 11 человек выдвинулась из Зайсана в район пропажи мальчика.

Помимо двух поисковых групп для оказания помощи прибыли сотрудники МВД и МЧС, а также заместитель начальника пограничного отдела «Каратал» капитан А. Шаяхметов.

Как сообщает пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО, поисковую операцию организовали в двух направлениях: одна группа вела поиски в окрестностях посёлка, а вторая – выдвинулась в расположение местности Кызыл.

После короткого инструктажа первая поисковая группа пограничного отделения «Обалы» в составе старшего сержанта М. Сапаргалиева, младшего сержанта Д. Кадылбекова, сержанта Д. Ыдырышева, рядового Ж. Еркинулы, рядового У. Мукашева, а также старшего инструктора ефрейтора А. Байгазыулы с розыскной собакой по кличке Бутч убыла на участок.

На протяжении всей ночи пограничники продолжали прочёсывать местность. Найти потерявшегося ребёнка удалось только на следующий день в 05:30. Он услышал крики военнослужащих и пошёл навстречу голосам.

Благополучному завершению поиска обрадовались все: пограничники облегчённо вздохнули, мальчик, вытерев слезы, заулыбался, даже пограничный пёс Бутч радостно повизгивал и вилял хвостом.

– Мальчик сказал, что пытался вернуться домой, но обессилел и уснул под деревом. Пограничники привели ребёнка к родителям. Увидев сына целым и невредимым, они очень обрадовались и выразили слова благодарности пограничникам, – сообщили в пресс-службе.

Благодаря умелым и решительным действиям военнослужащих пограничного управления по Зайсанскому району Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО ребёнок был спасён. К слову, подобные случаи, когда воины в зелёных фуражках помогают местным жителям в беде, не единичны.

Ания Есмухамет

Фото Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО

Зайсанский район