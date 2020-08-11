Поэзия – властитель языка

В областном конкурсе «Абаевские чтения», посвященном 175-летию Абая Кунанбайулы, приняли участие молодые люди разных национальностей.

За призовые места боролись участники в возрасте от 16 до 22 лет из городов и районов области. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционный формат, конкурс прошел в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Однако желание выразить собственную индивидуальность, продемонстрировав при этом свою приверженность традициям, осталось неизменным. Участники выступали в казахских национальных костюмах, богато украшенных орнаментом. Некоторые позаботились даже о красивой локации и музыкальном сопровождении для своего выступления.

Богатое наследие поэта во все времена было бесценным духовным сокровищем. И сегодня его труды по-прежнему актуальны. Поэт подчёркивал, что знания и наука – залог процветания. Этому и был посвящён первый этап областного первенства. Претенденты читали наизусть отрывки из поэзии или «Слов назидания» Абая на тему образования, науки, искусства и отрывки из романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Песни Абая Кунанбайулы называют народным достоянием и душой казахского народа, а сам поэт считал, что музыкант – борец за правду. В 1890–1891 годы Абай написал мелодии к ряду своих стихов, преимущественно лирических. Особую любовь и популярность завоевала «Көзімнің қарасы». Именно эта песня не раз прозвучала из уст талантливых участников во втором этапе конкурса, где оценивались музыкальные таланты претендентов на победу.

Каждый подошёл к этой части состязания серьёзно. Сцена, реквизиты, игра на домбре и даже танцы присутствовали в сольных выступлениях.

– Выбрать победителей по итогам двух этапов было сложно, – отметили члены жюри конкурса. – Каждый участник талантлив по-своему и обладает неповторимыми манерой, тембром и тональностью. Решение мы принимали с учётом домашнего задания – защита видеоролика на тему «Язык Абая – духовная сокровищница человечества».

В итоге третье место заняла Валентина Феминова из Бескарагайского района. Обладательницей второго места стала уроженка Уланского района Виктория Гулушкина. Победу одержала жительница Семея Рената Каутер.

Возможность представлять честь Восточного Казахстана на республиканском уровне выпала участнице из Глубоковского района Диане Баутской, которая стала обладателем Гран-при.

– Безумно благодарна организаторам, членам жюри и участникам за такой праздник, который состоялся вопреки всем трудностям, – отметила Диана Баутская. – Всё, что есть драгоценного в языке, отражается в поэзии, считал Абай, и я с этим согласна. Нужно чаще проводить такие мероприятия и вспоминать труды поэта.

Абай, утверждая, что «поэзия – властитель языка», сам был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего народа, но и всего человечества».