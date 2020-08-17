Поэзии все возрасты покорны

Пятилетняя Бота Талгат из Семея знает наизусть более 20 стихотворений Абая Кунанбайулы.

Заметный интерес к художественной литературе, в частности к творчеству прославленного

казахского поэта и просветителя, у девочки появился в трёхлетнем возрасте. Причиной тому послужил памятник великому мыслителю, увидев который, она задалась множество вопросов.

Тогда ей захотелось узнать больше о биографии Абая и его заслугах перед народом.

Несмотря на свой юный возраст, Бота в течение двух лет выступает в различных состязаниях

в мастерстве декламации. В том числе в 2017 году она участвовала в Абайских чтениях, а также в ряде республиканских конкурсов чтецов. В запасе у любительницы поэзии такие известные стихотворения поэта, как «Әсемпаз болма әрнеге», «Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап», «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» и многие другие.

– Мы искренне рады за дочь и всячески поддерживаем её увлечение, – говорит мама Боты Мейірім Қайтқанқызы. – В будущем она хочет стать врачом или актрисой.

Баян Аскар