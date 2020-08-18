Поэтапная «разморозка»

Безболезненный выход из локдауна – задача максимум для всех регионов Казахстана, в том числе нашей области.

На сегодняшний день для выхода из локдауна бизнесу необходимо получить акт соответствия санитарным нормам, который выдается в электронном формате на сайте InfoKazakhstan.kz,

который запущен 14 августа. Это разрешение на возобновление деятельности. Поэтому регистрация на данном портале обязательна.

При этом существует два вида выхода на работу – с уведомлением без проверки, а также с проверкой органов СЭС.

– Первый вид – уведомительный характер, который регламентирован для почти 90 процентов объектов предпринимательской деятельности, – пояснил директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек. – Первый шаг – надо зарегистрироваться при помощи ЭЦП на сайте InfoKazakhstan.kz, ознакомиться с требованиями к виду деятельности. Второй шаг – подготовка помещения согласно требованиям и отправка подписанного акта, и третий – получить разрешение на возобновление деятельности. Акт о готовности предпринимателям нужно вывесить у себя на объекте.

Второй вид, по словам руководителя региональной Палаты предпринимателей, имеет разрешительный характер. Так же с ЭЦП бизнесмены заходят, изучают все, скачивают документ и подтверждают его своей ЭЦП. Заявка поступает в уполномоченный орган, после этого на объект приезжает мониторинговая группа, санврач подписывает соответствующий акт. И если все в порядке, они получают в личном кабинете разрешение на работу. Важно то, что 90 процентов видов бизнеса возобновляют свою деятельность в уведомительном порядке, то есть без проверки. А разрешительный порядок применяется к видам бизнеса, связанным с большим скоплением людей, с тактильным контактом и детьми. К примеру, это детские образовательные центры.

Интерфейс InfoKazakhstan простой и понятный. Развернута служба технической поддержки на базе контакт-центра НПП «Атамекен» и непосредственно, в региональном и районных филиалах Палаты предпринимателей ВКО. Все выходные и праздничные дни колл-центр НПП с коротким номером 1432 будет работать для бизнесменов. Также на связи постоянно находятся консультанты Палаты предпринимателей в ЦОПах и ЦПП, ответственные работники регионального филиала. Их номера телефонов и электронные адреса размещены в аккаунтах и группах на Фейсбук, в Инстаграм, Телеграм и на странице сайта НПП oskemen.atameken.kz.

Вместе с тем, по стране только за два дня свыше 17000 предпринимателей уже подали заявку на портал, из них 9444 получили разрешение на работу своих объектов. Активно этой возможностью пользуются и восточноказахстанские бизнесмены.

К примеру, директор ТОО «Dent Art plus» Наталья Осинина одной из первых воспользовалась услугами портала и получила акт готовности к возобновлению предпринимательской деятельности.

– Я являюсь учредителем стоматологической клиники в Усть-Каменогорске, – рассказала она. – Сегодня зарегистрировалась на портале InfoКazakhstan.kz для получения разрешения к возобновлению деятельности. Вся процедура у меня заняла около трех минут.

Новость о постепенном послаблении карантинных мер – одна из самых долгожданных. Однако и потребителям, и субъектам бизнеса стоит помнить – только дисциплина и неукоснительное соблюдение санитарных требований поможет нам всем избежать новой атаки COVID-19. Ношение маски и социальное дистанцирование, проведение необходимых санитарных мероприятий должны стать неотъемлемой частью нашей повседневности.

Субъектам бизнеса, возобновляющим деятельность в рамках поэтапного снятия ограничений, необходимо в срок до 24.08.2020 года пройти регистрацию на сайте InfoKazakhstan.kz

Ерик Абитов

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