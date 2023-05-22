Подвигу героя жить в веках

У каждой улицы – своя судьба, своя история. В названиях некоторых из них увековечены имена выдающихся земляков. Один из них – Тулеген Тохтаров, в честь которого названа улица в Усть-Каменогорске.

Как свидетельствуют исторические справки, до революции в городе был переулок Базарный. Он брал своё начало у протоки реки Иртыш напротив острова Медвежьего и выходил на берег Ульбы. Своё название переулок получил из-за базара, который занимал целый квартал между улицами Андреевской и Большой до переулка Пожарного. С двух сторон на базарную площадь выходили фасадами торговые ряды.

С 1935 года район стал меняться, переулок был переименован в улицу Театральную. В 1943 году ей присвоено имя нашего земляка Героя Советского Союза Тулегена Тохтарова.

Всего два месяца сражался отважный солдат в рядах 8-й Гвардейской Краснознамённой ордена Ленина стрелковой дивизии, защищая Москву. Но за это время уроженец села Кара-Кудук Уланского района Тулеген Тохтаров прославился геройскими подвигами на всю страну.

Вот как о нём писали в газетах: «Горел дом. Люди задыхались от едкого дыма. Остервеневшие фашисты пытались в огне уничтожить горстку храбрецов. Политрук Малик Габдуллин решил оставить для прикрытия одного смельчака, а остальных бойцов скрытно вывести из горящего дома.

Останусь я! – вызвался Тулеген. Габдуллин испытывающе посмотрел ему в глаза…

Тулеген остался один в охваченном пламенем доме. Было невыносимо жарко. Едкий дым резал глаза. Не смолкая, бил автомат Тохтарова. Силы постепенно покидали Тулегена, но вот он услышал знакомый призывный клич, который удесятерил его силы.

Несокрушимой лавиной неслись на врага советские бойцы. Тулеген выскочил во двор и с тыла забросал немцев гранатами. Это вызвало смятение в рядах врага, и они в панике обратились в бегство».

С тех пор за Тулегеном прочно утвердилась слава бесстрашного воина. 9 февраля 1942 года в бою за деревню Бородино Тулеген Тохтаров был тяжело ранен. Закончились патроны. Гитлеровцы подходили всё ближе. Тогда Тулеген, превозмогая невыносимую боль, поднялся во весь рост, бросился им навстречу и, собрав последние силы, ударом приклада уничтожил фашистского офицера, в это время вражеская пуля сразила воина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года Тулегену Тохтарову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал национальным героем казахского народа. О нём сложены стихи и песни, опера о народном герое поставлена на сцене Казахского Государственного театра оперы и балета им. Абая.

В 1970 году на здании геологоуправления в Усть-Каменогорске была установлена мемориальная доска Герою, а в селе Герасимовка Таврического района (ныне Уланский) – бюст Тулегена Тохтарова.

Бахыт Сарсембаева, фото Аяужан Утеулинова