Подвиг отважных бойцов

При исполнении служебного долга от рук террористов в Алматы погиб наш земляк – старший офицер Пограничной академии Комитета национальной безопасности Жандос Жагалбаев. Похороны капитана прошли на его малой родине – в посёлке Бестерек Урджарского района.

По информации пресс-службы Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО, здание Пограничной академии КНБ расположено в верхней части проспекта Достык в Алматы. Во время массовых беспорядков, которые там вспыхнули 5 января, Жандос Жагалбаев был на службе. Он погиб в ходе перестрелки с экстремистами, защищая родное ведомство.

В посёлок Бестерек Урджарского района тело старшего офицера Пограничной академии КНБ доставили специальным бортом. Проститься с ним пришли тысячи человек: родственники, друзья, односельчане и сотрудники пограничного отряда Маканчи.

Жандосу Жагалбаеву было всего 27 лет. Он был единственным сыном в семье. У капитана осталась беременная жена. Молодая семья ждала первенца. Как показало УЗИ-исследование, через два месяца у них родится девочка…

«Жандос был воспитанным, интеллигентным, справедливым, очень умным, он всего добился сам, был примером для подражания для наших детей и всегда приходил на помощь», – поделилась родственница погибшего.

По официальным данным, от рук террористов также погибли начальник кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности Андрей Кабдинов и трое курсантов Пограничной академии: Жайык Адылкан, Мейиркан Битим и Даулет Жупарбеков.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан выразил соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

«Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким сотрудников органов национальной безопасности, погибших при исполнении служебного долга в результате произошедших январских событий. Искренне разделяем горечь этой тяжёлой и невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.

Добавим, за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершённые при защите интересов государства, Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Жандос Жагалбаев и Андрей Кабдинов посмертно награждены орденом «Айбын» II степени. Погибшие курсанты посмертно награждены орденом «Айбын» III степени.

Александра Исаева