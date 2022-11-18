Подвели патроны

На пограничном посту в Шемонаихинском районе пресечена попытка контрабанды боеприпасов.

По данным пресс-службы ДП ВКО, в дежурную часть отдела полиции Шемонаихинского района поступило сообщение от дежурного поста «Убе-Авто». Он проинформировал, что при прохождении пограничного контроля в подлокотнике автомобиля «Nissan» 35-летнего жителя областного центра обнаружено и изъято два патрона. Согласно заключению экспертизы – это патроны для нарезного оружия, калибра 5,6 мм, пригодные для производства выстрелов.

Стражи правопорядка доставили мужчину в отдел полиции, где в ходе допроса он пояснил, что боеприпасы нашёл в конце июля в горах в районе села Катон-Карагай.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 286 ч. 1 УК РК.

Юрий Пааль

Шемонаихинский район