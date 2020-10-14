Подвели итоги конкурса  

Конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов, посвященный 175-летию поэта, композитора и просветителя Абая Кунанбаева, выявил лучших знатоков наследия великого мыслителя.

Организаторами – Фондом Нурсултана Назарбаева и Фондом развития государственного языка – было отобрано свыше 100 научных работ из разных регионов Казахстана. Работы конкурсантов отражают исследования творчества Абая в контексте его влияния на казахскую литературу и литературные традиции, заложенные поэтом. Немало работ посвящено анализу национальных духовных ценностей, нашедших отражение в произведениях мыслителя.

– Организуя этот конкурс, мы стремимся популяризировать наследие великого казахского мыслителя Абая, выявить и поддержать талантливых молодых ученых, их творчество. Тем самым мы способствуем укреплению в обществе традиций, нравственных ценностей и уникального творчества народа, – говорит заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргулан.

Членам жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели, ученые-абаеведы и литераторы, было непросто определить победителей. Ведь большое количество работ конкурсантов отличалось оригинальностью идей, последовательностью и четкостью изложения.

В результате отбора победителем конкурса среди студентов признан студент КазНУ им. аль-Фараби Азимбек Койлыбай, он стал обладателем специального

диплома и премии в размере 300 000 тенге. Специальный диплом и премия по 200 000 тенге за два вторых места присуждены Атабаю Куанышову – студенту Евразийского гуманитарного института и Нураю Газизову – студенту Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. Третье место заняли Назгуль Айсенова – студентка Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, Гүлсимай Сайрамбек – студентка Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова и Молдир Бижанова – студентка Назарбаев Университета. Им присудили премию в размере 100 000 тенге.

Среди магистрантов первое место завоевал магистр

Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова Мустафа Шохаев. Он стал обладателем диплома и премии в размере 400 000 тенге. Второе место заняли магистры КазНУ им. аль-Фараби, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Абай Мырзагали и Шерхан Мухамбетжанов. В качестве приза молодые люди получили по 300 000 тенге.

Три третьих места достались Калиакбару Усемханулы – магистру Университета Туран-Астана, Акботе Кажыбековой – магистру Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова и Зейнегуль Жумабековой – магистру Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. Они были премированы по 200 000 тенге.

Лучшие научные работы будут опубликованы на портале Abaialemi.kz.

Кир Иванов,

«Казахстанская правда»,

№ 194 от 12 октября 2020