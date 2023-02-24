Подтянуться до победы

11-летний Мансур Уалиев из Усть-Каменогорска стал победителем гранд-финала фестиваля по подтягиванию «Tartyl Fest».

Наш юный земляк стал лучшим в своей возрастной и весовой категории (до 18 лет и до 55 килограммов) и показал отличный результат – турник покорился Мансуру 36 раз. Учитывая, что рекорд фестиваля – 52 подтягивания, для 11-летнего мальчика это действительно большое достижение.

Фестиваль проходил в разных городах страны, в нём принимали участие больше семи тысяч человек, а общее количество подтягиваний составило 121 750. Инициатором таких масштабных work-out состязаний выступил Фонд поддержки талантов «Dara» при Президенте Республики Казахстан. Цель фестиваля – развитие и поддержка массового спорта в стране. К слову, задача перед участниками стояла самая простая – подтянуться правильно и наибольшее количество раз.

По официальной информации фонда, в 20 городах страны проходили отборочные этапы, победители которых получали денежные призы и путёвку в гранд-финал, который состоялся в Астане. Девять победителей получили сертификаты на три миллиона тенге. В число лучших вошли трое восточноказахстанцев, и вот их имена и результаты:

– группа до 18 лет, весовая категория до 55 кг – Мансур Уалиев (36 раз);

– группа от 18 до 30 лет, весовая категория до 80 кг – Евгений Созончук (39 раз);

– весовая категория 55-70 кг – Егор Ногин из Усть-Каменогорска (32 раза).

Общий призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Призовые за второе место составили 2 миллиона тенге, за третье – миллион тенге.

По словам организаторов, «Tartyl Fest» – это огромный вклад в развитие спорта и молодёжи, новый импульс движению Street Workout Kazakhstan, которое с каждым годом привлекает всё больше последователей. Потому что это не просто трюки на турнике – это укрепление физической формы спортсменов и воспитание силы воли и воли к победе.

Как отметил на церемонии награждения победителей министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, планируется, что теперь этот фестиваль будет проводиться на ежегодной основе.

– Мы надеемся, что в будущем благодаря проекту в массовый спорт придут тысячи молодых людей, – отметил он.

Дарья Штейн