Подсолнух ростом выше человека

Уборку кормового подсолнечника на силос сейчас ведут аграрии ТОО «Шалабай» Жарминского района. Нынче в хозяйстве реальные надежды на солидный урожай вселяет сорт масличной культуры под не очень характерным для отрасли названием «белоснежка».

Кормовой подсолнечник размещён на площади более чем 100 гектаров. Отметим, что высота стеблей составляет около двух с половиной метров. Особо это заметно, если для масштаба сделать фотографию человека на фоне очень высокой зелёной стены растений. Чуть отвлекаясь от темы, непременно добавим, что хороший аграрный пейзаж Восточно-Казахстанской области становится популярным в социальных сетях. Солнечный цветок превращается в один из брендовых объектов съёмок, поражающих насыщенностью красок, ярким их цветом. И технологические процессы в сельском хозяйстве, между тем, невольно тесно смыкаются с искусством, эстетикой.

О том, что сорт «белоснежка» преподнёс приятный сюрприз, мы узнали от руководителя хозяйства больше недели назад. При встрече в областном центре он сказал, что виды на добрый урожай обеспечены упорным трудом. Первые дни уборки подтверждают прогнозы, но всё же?

– Кормовой подсолнечник нас нынче сильно удивил, с учётом неблагоприятной погоды весной, в начале лета, в середине его, – говорит Куаныш Сулейменов. – Какая жара стояла, потом холод, далее пошли дожди. Неплохие виды у подсолнечника, который будем убирать позднее на зерно. Там мы высевали семенами, которые приобрели у местных компаний, производящих хороший посевной материал.

Жители региона знают, что хозяйство разводит КРС знаменитой казахской белоголовой породы – акбас. Для ТОО «Шалабай» создание прочной кормовой базы имеет первостепенное значение. Поголовью необходимы корма, сбалансированные по всей массе полезных компонентов.

– Высокие показатели в животноводстве зависят от высокой породности скота примерно на 40 процентов, – отметил директор предприятия. – Остальные 60 процентов успеха приходятся на соответствующую кормовую базу. Поэтому мы вкладываем все свои силы, знания, средства, чтобы животные получали весь набор полезных веществ.

От засухи и недостатка кормов в нынешнем сезоне страдают многие регионы республики. Аграрии позитивно воспринимают меры поддержки со стороны Правительства Казахстана в адрес пострадавших коллег на западе страны. Между тем истинные профессионалы отрасли отдают себе отчёт в том, что корма – это личное дело и забота агрария. Кто всерьёз занят животноводством, должен создавать для мясного или молочного гурта двойной, тройной запас.

В структуру посевов входят озимая рожь, пшеница озимая и яровая, ячмень, кукуруза, подсолнечник на силос и зерно, многолетние, однолетние травы, гречиха. Причём крупяная культура выращивается для собственных нужд. Также влияет конъюнктура рынка, когда выгоднее самим вырастить дефицитную гречку, чем покупать её у других. Большое внимание уделяется повышению урожайности, а достигается эта цель за счёт многих важнейших факторов. В их числе внедрение новой техники, агротехнологий, а также активное применение удобрений. В будущем стоит задача внедрить искусственное орошение, поскольку это в зоне рискованного земледелия и низкого балла бонитета почвы позволит аграриям подключить резервы развития.

– Растениеводство должно быть надёжной подпоркой для основной отрасли животноводства, – считает Куаныш Сулейменов. – Зерновые, кормовые культуры, которые мы сами выращиваем на своей земле, должны давать эффект в виде получения высоких привесов, качественной мясной продукции, в полной мере оправдывать труд коллектива, обеспечивать достойные результаты и заметную отдачу.

Сейчас в хозяйстве продолжается закладка зелёной массы, а до конца сельскохозяйственного сезона предстоит ещё много привычных хлопот в сфере растениеводства.

Меир Токобаев

Фото из открытых источников

Жарминский район