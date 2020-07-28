Подсластим жизнь арбузом!

Курчумские бахчеводы начали отгружать свою продукцию, сладкие арбузы и дыни, на рынки городов и районов нашей области. Cтарт горячей кампании дали труженики степного Калгутинского сельского округа.

В первой половине июля на известном путникам месте отдыха Ашыбасы с неиссякающим родником появились горки арбузов и дынь. Реализуют их женщины из сёл Калгуты и Акчий, чьи мужья и сыновья вырастили этот урожай. Место здесь оживленное, едут отдыхающие в маркакольскую часть района на популярные туристические объекты. Часть потока автомашин направляется в соседний Зайсанский район и обратно.

Бахчевые плантации Калгутинского сельского округа расположены в Акчийской долине. В далёкие теперь уже времена совхозов здесь паслись и прогонялись отары овец, стада коров и табуны лошадей. Действовавшее тогда крупное хозяйство, в котором трудилась преобладающая часть местного населения, имело в основном животноводческую направленность. Соответственно скотниками, чабанами и табунщиками были жители окрестных сёл. Совхоз приказал долго жить в середине девяностых, и ставшие в одночасье безработными калгутинцы стали активно осваивать профессию земледельца. Они распахали широкую Акчийскую долину и высадили на ней арбузы и дыни. Получили первый урожай и реализовали его в окрестных сёлах. На следующий год они вновь встретили весну на пашне. Так бывшие животноводы стали дехканами. На земле, объятой палящим солнцем, арбузы и дыни хорошо наливаются свойственным им сладким вкусом.

По информации акима Калгутинского сельского округа Елжана Мухтарханова, нынче площадь бахчевых составила 42 гектара. Есть примеры кооперации земледельцев.

В эту сферу вовлечено немало местных жителей. Один из них – Каирбек Касенов, глава крестьянского хозяйства «Бекжан». При встрече он рассказал, что стал работать с землёй с девяностых годов минувшего века. Своё нынешнее хозяйство создал в 2008 году.

В этом году К. Касенов построил на своей производственной базе теплицу. Вместе с супругой Бигайшой и сыном высадили в ней огурцы. Благодаря хорошему уходу вырастили урожай и уже в апреле свежие огурчики стали сдавать оптом в сельские магазины.

– Но собрать весь урожай помешал случившийся весной ураган, – рассказал фермер. – Он сорвал всю плёнку с крыши теплицы и вырвал с корнем стебли огурцов. В общем, стихия нарушила все планы и нанесла урон нашему хозяйству. Теперь одна надежда на бахчевое поле. Нынче высадили два гектара дынь и арбузов. Управляемся там с сыном. Моя супруга занимается реализацией урожая.

Как выяснилось, накануне отец с сыном загрузили на поле сладкими дарами свой грузовой автомобиль. Глава семьи сообщил, что намерен утром отправиться с грузом в соседний Катон-Карагайский район. По словам собеседника, у соседей он сдает свой товар в местные магазины, реализует в людных местах. В целом, торговля там в прежние годы шла неплохо, удавалось сбыть всё привезенное. Со временем сложился и постоянный круг клиентов.

– Уже звонят, спрашивают, когда привезу свой урожай, – говорит бахчевод. – Поэтому завтра – в путь. Вот только одно тревожит: не скажется ли на торговле ситуация с коронавирусом, карантинные ограничения.

На бахчевых плантациях Акчийской долины уже загружены её дарами первые «КамАЗы» и отправлены на рынки областного центра. Как рассказали земледельцы, аренда большегруза с прицепом обходится недёшево – 280 тысяч тенге за один рейс до города. Однако бахчеводам необходимо реализовать урожай, и услуги перевозчиков востребованы.

На одной из плантаций встретили земледельца Нургали Кабыкенова. Он занимается бахчеводством более 20 лет. Такой огромный опыт приносит свои плоды – отменные урожаи. Нынче Нургали Кабыкенов и глава крестьянского хозяйства «Таскын» Эльдар Бауыржанов объединили свои усилия. В целом земледельцы высадили арбузы и дыни на

12 гектарах. Собеседник рассказал, что на урожай жаловаться не приходится, теперь бы его вовремя реализовать. Недавняя аномальная жара в 40 и более градусов добавила тревог земледельцам.

– Из-за жары иссякла вода в арыках, – говорит Н. Кабыкенов. – Не было возможности орошать поле. В результате арбузы стали иссушаться, даже терять свой естественный цвет и белеть. К счастью, жара поубавилась, и в арыках снова появилась вода.

По словам труженика земли, одной из серьёзных нынешних проблем для людей, занимающихся бахчевыми и овощами, является ещё и дефицит рабочих рук. Готовы платить за работу ежедневно наличными, но взрослые жители окрестных сёл к ним не идут. Не желают заработать трудом на поле и сельские старшеклассники. Казалось бы, рядом оплачиваемая работа, но наёмных работников на калгутинских полях редко увидишь. Кстати, эта проблема приобрела серьёзные масштабы и остроту в сельхозотрасли Курчумского района.

По информации районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства, в нынешнем году на территории района возделывается в общей сложности 1000 гектаров бахчевых. Бахчеводы дарят нам возможность оценить замечательные дары родной земли. Вы заметили, сам процесс разрезания большой сладкой ягоды поднимает настроение всех участников пиршества? Так подсластим в это непростое время нашу жизнь арбузом!

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район