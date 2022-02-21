Подробно о важном

Мажилисмены обсудили реализацию предвыборной программы в Восточно-Казахстанской области.

Депутаты Мажилиса Парламента РК, члены фракции партии Nur Otan Зарина Камасова, Игорь Панченко и Амирхан Рахимжанов встретились с депутатами Восточно-Казахстанского областного и Усть-Каменогорского городского маслихатов и обсудили реализацию предвыборной программы партии Nur Otan по Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области организован системный мониторинг областных, четырёх городских и 15 районных предвыборных программ партии Nur Otan. В целом по проведённому анализу исполнения региональных предвыборных программ в 2021 году из 1055 мероприятий, запланированных на 2021 год, исполнено 1016 (96 процентов), 79 мероприятий, то есть семь процентов, находятся на стадии исполнения.

В частности в рамках выполненных мероприятий введены в эксплуатацию Центр ядерной медицины в Семее, цех по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов в Риддере, молочнотоварная ферма в селе Рулиха Шемонаихинского района, предприятие по переработке мультикультур, открыто два детских сада в Усть-Каменогорске, Дом культуры в посёлке Ауэзов Жарминского района, два физкультурно-оздоровительных комплекса в селе Самарское Кокпектинского района и Серебрянске района Алтай.

– Встретился с жителями посёлка Касыма Кайсенова Уланского района. В ходе встречи они рассказали, что в райцентре есть проблема с больными. Это, безусловно, актуальный вопрос, больница, расположенная в жилом доме, создаёт неудобства для граждан. Этот объект будет реализован в дорожной карте по реализации предвыборной программы партии в 2022 году. В дальнейшем буду держать на контроле качественную и своевременную работу по этому объекту, – сказал мажилисмен Амирхан Рахимжанов.

Присутствовавшие на заседании депутаты Восточно-Казахстанского областного и Усть-Каменогорского городского маслихатов подняли другие актуальные вопросы региона.

Депутаты также отметили наличие нереализованных мероприятий по некоторым направлениям предвыборной программы. В 2021 году в рамках Дорожной карты партии Nur Otan по Восточно-Казахстанской области на реализацию предвыборной программы «Путь перемен: жизнь, достойная каждого гражданина» по направлению «экономический рост» не выполнены два пункта по увеличению посевов экспортоориентированных культур (соя, кукуруза на зерно, рапс) и строительству санитарных полигонов и мусороперерабатывающих комплексов в городах Усть-Каменогорск и Семей, не осуществлен один пункт по реконструкции 75,3 километра сетей водоотведения в десяти городах и семи районах.

– Своевременную и качественную реализацию конкретных поручений, указанных в предвыборных программах партии, мы, депутаты, должны держать на контроле. Потому что перед избирателями мы обещали. Каждое задание должно выполняться не на бумаге, а на практике, – сказала Зарина Камасова.