Подробная карта рисков

С рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область посетил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрий Малахов.

Он побывал на нескольких объектах строительства, которые включены в региональную карту коррупционных рисков. Ознакомился с ходом строительства Центра гематологии и введённых в эксплуатацию дорог общего пользования в Усть-Каменогорске. Строительство этих объектов находится на оперативном контроле Антикоррупционной службы региона.

Также в областном акимате состоялось совещание по вопросам противодействия коррупции под председательством акима области Даниала Ахметова.

Дмитрий Малахов отметил, что Агентством по противодействию коррупции разработана Карта коррупционных рисков для каждой области и городов республиканского значения. В ней отражён перечень злободневных вопросов, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, несовершенства законодательства.

По ВКО в эту карту вошли вопросы, касающиеся экологии региона, долгостроев, незаконной добычи драгоценных металлов, дефицита угля в отопительный сезон, нехватки пастбищных угодий.

– Хочу отметить, что Антикоррупционной службе не столь важно доводить процесс до возбуждения уголовных дел, – обратил внимание Дмитрий Малахов. – Главное, чтобы объекты, строящиеся за счёт бюджета, были возведены качественно и сданы в установленные сроки, люди вовремя получили питьевую воду, ездили по качественной дороге, заселялись в новые квартиры. При этом такой подход не ослабляет борьбу с коррупцией, а наоборот, нацеливает нас действовать более эффективно, срабатывая на упреждение.

По всем направлениям, вошедшим в Карту коррупционных рисков, аким области Даниал Ахметов дал конкретные поручения руководителям соответствующих государственных органов и обязал обеспечить их выполнение до конца текущего года.

Ерик Абитов