Подпольный бизнес

Полицейские ликвидировали в Усть-Каменогорске нарколабораторию по выращиванию марихуаны.

В январе этого года сотрудники криминальной полиции ДП Восточно-Казахстанской области получили информацию о причастности одного из жителей областного центра к незаконному обороту наркотических веществ.

В результате проведённого санкционированного обыска по месту жительства гражданина оперативники обнаружили тщательно подготовленную и скрытую от глаз окружающих нарколабораторию, где производилось культивирование марихуаны. Выращиваемые в горшках наркосодержащие растения размещались в двух подсобных помещениях.

– При обыске изъято 154 куста марихуаны. При этом общий вес наркотического вещества составил свыше 19 килограммов, – пояснил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов. – Действия арестованного с санкции суда 40-летнего подозреваемого квалифицируются по ст. 300 ч. 2 УК РК «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», санкция которой предусматривает лишение свободы от трёх до восьми лет.

Гульжан Естаева