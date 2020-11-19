Подпольные «коллекционеры» 

У восточноказахстанцев изъяли 13 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» выяснилось, что некоторые жители области увлекаются «коллекционированием» огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств. Правда, на незаконных снованиях.

Например, в Шемонаихе в подполе дома стражи порядка обнаружили и изъяли незарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё 28-го калибра. Согласно проведённой экспертизе, оружие изготовлено заводским способом и пригодно для стрельбы. В отношении хозяина ружья составлен административный протокол по статье 482 части 1 КоАП РК «Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия».

Житель Катон-Карагайского района незаконно хранил в сарае жилого дома гладкоствольное оружие марки «ИЖ» 16-го калибра без номера. За это он привлечён к административной ответственности по аналогичной статье, что и житель Шемонаихи. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

– В ходе проведения розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Кару» за три дня из незаконного оборота изъято 13 единиц огнестрельного оружия, – сообщил заместитель начальника областного Департамента полиции Талгат Шаяхметов, – из них три нарезных ружья, шесть – гладкоствольных, в том числе четыре обреза, 12 патронов к гладкоствольному оружию, три патрона к нарезному оружию, один детонатор со шнуром и три единицы холодного оружия.

Полицейские рекомендуют владельцам добровольно сдать в правоохранительные органы незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.