Подключайтесь к урокам 

В Семее учащимся из малообеспеченных семей предоставят ноутбуки.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, большинство школ перешло на дистанционный формат обучения. Не секрет, что для эффективной работы с цифровыми образовательными ресурсами необходима компьютерная техника. Школы города получили более 1000 ноутбуков, купленных на средства из местного бюджета. После того как руководство примет технику на баланс школы, ноутбуки отправятся к учащимся из малообеспеченных семей. Вся техника выдается во временное пользование в период «дистанционки».

– С четвёртой четверти прошлого учебного года наши школы выдали всю свою имеющуюся компьютерную технику детям. Это 1075 компьютеров и ноутбуков, – рассказала методист отдела образования Альфия Нигматуллина. – Сегодня мы получили ещё 1159 ноутбуков. Списки получателей сформированы и утверждены в школах попечительскими советами. Технику во временное пользование получат дети из социально уязвимых семей. Стоимость одного ноутбука – 140 тысяч тенге. Когда дистанционный формат обучения сменится традиционным, оборудование будет возвращено в школы и задействовано в учебно-образовательном процессе. На сегодняшний день в городе в компьютерной технике нуждаются 4500 учащихся. Первую четверть нового учебного года, пока у ребят не было ноутбуков, они работали со смартфонами.

На сегодняшний день в школах города обучаются более восьми тысяч учащихся из малообеспеченных семей. Впрочем, компьютерная техника выдаётся не только малообеспеченным, но и тем, кто ввиду непростой жизненной ситуации нуждается в такой помощи.

– Мы старались распределить ноутбуки так, чтобы их получили все, кто в них нуждается и находится в трудном финансовом положении, даже если семья не является малообеспеченной или не может предоставить необходимые документы, – добавила руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко. – К примеру, если в семье двое детей и один родитель и есть потребность в технике, то комиссия приняла решение выделить им компьютер.

К слову, в ближайшее время ожидается поступление еще более четырех тысяч единиц компьютерной техники, закупленной на средства республиканского бюджета.

Флора Левина

Семей