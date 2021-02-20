Подготовка к плей-офф

«Торпедо» дважды выиграло у «Темиртау» в рамках PRO Ligasy.

Оба выездных матча в Караганде выдались с малым количеством голов. В первой игре усть-каменогорской команде удалось победить с перевесом в одну шайбу. Счёт в матче открыли игроки «Торпедо» в конце первого периода при розыгрыше большинства. В формате пять на три отличился Иван Кучин, который добил шайбу в ворота после передачи Валерия Гурина.

Игроки «Темиртау» смогли отыграться только через период: в заключительной трети матча Евгений Лызин результативно сыграл на добивании и сравнял счёт. Исход матча могла решить одна шайба, которую и забили хоккеисты «Торпедо» в результате массированной атаки: Стас Петросян на левом фланге обыграл соперника и выдал пас на синюю линию под бросок Адилю Бекетаеву, а Артём Лихотников подставил клюшку и вывел свою команду вперёд. Хозяева площадки хотели отыграться, но остались в меньшинстве, поэтому перевести игру в овертайм не вышло.

Результат второго матча – 1:2 в пользу «Торпедо», но в этот раз выявить победителя в основное время не получилось. Как и днём ранее, усть-каменогорская дружина распечатала ворота «Темиртау» в первом периоде, реализовав численное преимущество. Счёт открыл с пятачка Дмитрий Гренц после точной передачи от Артёма Лихотникова, и, так же как в первой встрече, следующий период был безголевым. Ни одна команда не хотела уступать, в игре стала преобладать силовая борьба и столкновения.

Игроки «Темиртау», несмотря на множество организованных контратак, смогли отыграться только в заключительном периоде. Денис Михнин из круга вбрасывания отправил шайбу под перекладину и сравнял счёт. В основное время больше никому не удалось взять последний рубеж соперника. В овертайме Кирилл Савицкий прорвался к воротам хозяев поля и прострелил на дальнюю штангу, Никита Сироткин переправил шайбу, оформив победный гол.

– Парни молодцы, справились с заданием. Результатом довольны, одну игру даже довели до овертайма. Это хорошая проверка перед плей-офф, – отметил главный тренер ХК «Торпедо» Евгений Фадеев.

Отметим игру всех голкиперов: Андрея Шутова и Максима Сидорова – у «Торпедо», Виктора Селивёрстова и Демида Еремеева – у «Темиртау». Они показали своё мастерство. Обе команды играли в терпеливо выжидающем стиле, но хоккеисты «Торпедо» продемонстрировали качественную игру в обороне и в атаке, они лучше реализовывали моменты, чем игроки «Темиртау».

Дамир Омаров

Фото пресс-службы ХК «Торпедо»