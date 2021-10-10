Поделились мастерством

В областном конкурсе «Сувенир Востока» ярко проявили себя ремесленники из Риддера.

Конкурс был организован в рамках программы «Рухани жаңғыру», спецпроекта «Дәстүр мен ғұрып». Его проведение также приурочено к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Основная цель конкурса заключается в содействии сохранению и развитию народных традиционных ремёсел и промыслов в Казахстане, а также популяризации историко-культурного наследия и стимулировании развития ремесленных мастерских.

Организаторами конкурса выступили ГУ «Управление культуры ВКО», КГКП «ВКО архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник», ОО «Ресурсный центр ремесленников ВКО». Программа конкурса включала демонстрацию как народных традиционных изделий, так и изделий, выполненных в смешанной технике, а также современных изделий, сувениров с тематическим уклоном.

От Риддера в конкурсе приняли участие два мастера. В итоге Ирина Недобитко победила в номинации «Высокое мастерство» и получила диплом и денежное вознаграждение. Второй участник – Ирина Бородкина – отмечена благодарственным письмом.

Ерик Абитов

Фото ОВП г. Риддера

Риддер