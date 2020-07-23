Поделились иммунитетом

Перенесшие коронавирус восточноказахстанцы становятся донорами иммунной плазмы.

Переливание иммунной плазмы пациентам с КВИ поможет ускорить выздоровление и, возможно, предотвратить летальные исходы. Донорами могут стать те, кто переболел инфекцией и выработал к ней иммунитет.

Среди тех, кто решился стать донором плазмы и тем самым оказать посильную помощь в лечении больных COVID-19, стали четырехкратный чемпион Азии по борьбе Айбек Нугымаров и директор Электротехнического колледжа Семея Азат Сарпеков. В их крови содержатся антитела к коронавирусу, которые вместе с плазмой переливают больному. Данный метод является одним из способов лечения инфекции.

– Я считаю, что каждый человек должен помогать другим. Буду рад, если моя кровь поможет кому-то встать на ноги, – говорит Азат Сарпеков.

Стать донором иммунной плазмы и поддержать тех, кто ведет борьбу с опасным вирусом, решил и четырехкратный чемпион Азии по қазақ күресі Айбек Нугымаров. Он также проходил лечение в инфекционной больнице, а после две недели провел дома в самоизоляции.

– Как человек, переболевший COVID-19, я понимаю всю его опасность и хочу помочь тем, кто оказался в такой же непростой ситуации. Считаю, что сплотившись, мы сможем победить этот вирус, – говорит Айбек Нугымаров.

Одна донация переболевшего способна спасти до трех пациентов с COVID-19. Излечившись, спаси жизнь другому – таков главный девиз людей, победивших КВИ и решивших протянуть руку помощи тем, кто продолжает борьбу с коварным заболеванием.

Мария Щетинина

Семей