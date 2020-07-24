Поддержка земляков

Предприниматели Кокпектинского района для борьбы с пандемией обеспечили местные больницы необходимыми оборудованием и медикаментами.

Они откликнулись на обращение руководства района оказать посильную помощь в борьбе с КВИ. Среди них – уроженцы района, работающие за пределами ВКО, и местные индивидуальные предприниматели.

Так, в Кокпектинский район завезено еще шесть кислородных аппаратов. Помогая врачам в борьбе с опасной инфекцией, общественный фонд «Ак ниет» за счет средств, собранных местными предпринимателями, закупил кислородные концентраторы Armed. По три таких аппарата переданы в больницу села Самарское и Кокпектинскую центральную больницу. Ранее центральная больница уже получила три кислородных аппарата от предпринимателей.

Главный врач Кокпектинской центральной больницы Асем Рахимбаева поблагодарила бизнесменов за оказанную помощь.

По ее словам, за счет средств, вложенных в общественный фонд «Ак ниет», кроме кислородных аппаратов для медучреждения Кокпектинской центральной больницы закуплено 25 провизорных и 10 карантинных койко-мест и необходимая сантехника. Также в две крупные больницы района переданы восемь единиц

дополнительного медоборудования.

Помимо этого, в больницы регулярно доставляются мясо, кумыс, курт и другие продукты питания.

Не остался в стороне и председатель совета директоров строительной компании Bi Group, известный предприниматель-меценат Айдын Рахимбаев, который на протяжении многих лет оказывает поддержку своим землякам. По инициативе Айдына Рахимбаева через общественный фонд «Бирлик» для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории всей республики бесплатно раздается одна тысяча кислородных аппаратов. Из них 100 аппаратов направлены в Восточно-Казахстанскую область. 20 июля в Кокпектинский район были доставлены 10 кислородных аппаратов и медикаменты на 11 миллионов тенге.

Аким района Асхат Смаилов от имени всех кокпектинцев поблагодарил Айдына Рахимбаева за большой вклад в борьбу с эпидемией.

– У этих устройств есть возможность эффективно бороться с опасной инфекцией, – говорит Асем Рахимбаева. – С помощью кислородных аппаратов мы будем оказывать своевременную помощь больным.

В настоящее время районные больницы оснащены 29 концентраторами кислорода и пятью аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ерик Абитов

Кокпектинский район