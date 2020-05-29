Поддержка в условиях ЧП

В период действия карантинных мер в областной Палате предпринимателей местным бизнесменам помогали решать сложные вопросы, с которыми они столкнулись.

По словам директора областной Палаты предпринимателей Марипбека Шакербекулы, от представителей малого и среднего бизнеса им поступило более 1200 обращений из всех районов Восточного Казахстана. Многие вопросы решались буквально в «ручном» режиме, отдельные – совместно с местными исполнительными органами. Общие и системные проблемы направлялись в НПП «Атамекен» для решения на республиканском уровне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВМЕСТО АРЕСТА

– Большую работу областная Палата предпринимателей проводит в сфере защиты прав предпринимателей и снижения административных барьеров, – отметил Марипбек Шакербекулы. – Перечислять их можно долго. К примеру, к нам обратились владелицы трех продуктовых магазинов, которых обвинили в несоблюдении санитарно-дезинфекционного режима и намеревались арестовать на срок до 15 суток либо подвергнуть штрафу в размере 10 МРП за отсутствие инструкций по применению дезинфицирующих средств.

Их продукция являлась готовым изделием с соответствующей маркировкой, поэтому было не совсем корректно обвинять реализаторов товаров в том, что производитель не учел в своей маркировке наши местные требования. В любом случае, наказание за такой «проступок» было несоразмерно возможным последствиям. Путем конструктивного диалога с представителями прокуратуры области и города Палате предпринимателей удалось добиться смягчения наказания по этим фактам. Все три предпринимательницы получили в суде предупреждение вместо ареста и штрафа.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

По линии агропромышленного комплекса в период ЧП палатой оказано содействие сельхозтоваропроизводителям, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Так, 93 вагона из Восточного Казахстана пересекли границу КНР, Российской Федерации, Узбекистана и Афганистана.

– Вагоны с подсолнечным маслом, гречкой и другими продуктами питания, экспорт которых был запрещен в режиме ЧП, отправили в соответствии с договорами международных поставок, действовавшими до введения запрета, – пояснил Марипбек Шакербекулы. – Решение многих вопросов наших аграриев стараемся осуществлять через центральный аппарат НПП «Атамекен». И чаще всего наши предложения бывают услышаны руководством.

Изначально для участников весенне-полевых работ предполагалось наличие пропусков. Правила, установленные на местном уровне, не совпадали с республиканскими. Но благодаря участию областной Палаты предпринимателей их привели в соответствие.

Их наглядно разъяснили сотрудникам всех блокпостов, которым вручались памятки, проводился постоянный мониторинг их деятельности. Благодаря этим усилиям более 130 обратившихся предпринимателей смогли проехать на грузовом автотранспорте через блокпосты региона, где прежде их задерживали по каким-либо необъективным причинам.

В настоящее время имеются обращения в профильные министерства с предложениями по решению проблемы завышенной стоимости ГСМ и дискриминационных вагонных норм по отгрузке ГСМ для весенне-полевых работ. Поддерживается постоянная связь с аграриями по оперативному реагированию на их потребности и проблемы.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Отделом сопровождения проектов в режиме ЧП решались проблемы по отсрочке погашения кредитных обязательств бизнеса, «заморозки» либо снижения арендной платы за неиспользуемые во время карантина помещения. Так, по отсрочке погашения кредитов в банках второго уровня оказано содействие более чем 650 предпринимателям. Лишь двум из них банки сначала отказали в послаблении. Но, тем не менее, и в этих двух случаях удалось достичь положительного результата. Более 3640 предпринимателей малого бизнеса были освобождены либо получили скидки на арендную плату за период простоя благодаря эффективной медиативной работе специалистов Палаты предпринимателей ВКО с арендодателями.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В сфере развития человеческого капитала представители ПП ВКО входили во все 19 штабов региона, которые принимали решения о выплате социального пособия в размере 42500 тенге. Была поставлена задача защитить от исключения из списков работников предприятий, которые понесли убытки и терпят простой.

Всего на 20 мая выплату в размере 42500 получили более 294 тысяч человек по региону, было отказано в предоставлении выплаты 4 474 претендентам. Работа в этом направлении продолжается, в частности с теми, кто всё ещё не получил соцвыплату, их данные в настоящее время корректируются.

И СНОВА «БАСТАУ БИЗНЕС»

По части нефинансовой поддержки предпринимательства, ожидается старт обучения по проекту «Бастау Бизнес». Он теперь будет проходить в формате онлайн. Все обращения от желающих обучиться взяты на заметку с целью их оповещения о начале программы и изменении её условий.

– Надеемся, в начале июня обучение начнется, – резюмировал Марипбек Шакербекулы. – Напомню, выпускники «Бастау Бизнес», которые обоснуют комиссии эффективность и рентабельность своего проекта, смогут претендовать на безвозмездный государственный грант в размере до 200 МРП по программе «Еңбек», а также на грант от двух до пяти млн тенге по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020».

Ерик Абитов