Поддержка в трудную минуту

Для врачей и пациентов инфекционной больницы Семея доставили 7,5 тысячи литров природной воды TURAN.

Напомним, казахстанское предприятие «Кокшетауские минеральные воды» в период пандемии коронавирусной инфекции на регулярной основе поставляет воду в больницы страны. Так, она уже поступила в медучреждения Нур-Султана, Алматы, Кокшетау. Всего выделено около 60 тысяч бутылок воды TURAN ёмкостью от 0,5 до пяти литров.

28 июля 7,5 тысячи литров природной минеральной воды доставили в инфекционную больницу Семея. Разгрузкой занималась волонтёрская группа, организованная благодаря спонсорской помощи компании Asia waters. В состав волонтёров вошли представители Enactus Университета имени Шакарима Семея и Восточно-Казахстанского областного молодёжного общественного объединения «Салауат», которые оказывают всемерную поддержку землякам с начала пандемии.

Татьяна Кравченко

Семей