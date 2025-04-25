Поддержка, меняющая судьбы

Воспитанники детских домов Восточно-Казахстанской области освоят рабочие специальности, участвуя в проекте благотворительного фонда «Samruk-Kazyna Trust».



Месяц назад в Казахстане стартовал благотворительный проект «Samruk Umiti», призванный помочь подросткам, оставшимся без попечения родителей, с выбором профессии и будущего. Об этом рассказали в благотворительным фонде «Samruk-Kazyna Trust», который является единым оператором благотворительности Группы компаний «Самрук-Казына».



В проекте участвуют сто подростков из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей – регионов, где особенно остро стоит проблема профподготовки среди воспитанников детских домов. От ВКО принимают участие около 50 детей из центра «Үміт» и детской деревни семейного типа города Усть-Каменогорска.



Каждый участник получает сопровождение куратора, который помогает определить сильные стороны ребёнка и выбрать направление обучения. Программа предлагает знакомство с востребованными техническими профессиями – от электромонтёра и слесаря до оператора связи и машиниста электровоза. Подростки будут посещать колледжи и предприятия, где смогут увидеть, как выбранная профессия реализуется в жизни.



Помимо этого, ребята пройдут курсы по финансовой грамотности, управлению личными ресурсами и развитию уверенности в себе, что является важной частью подготовки к самостоятельной жизни. На занятиях по финграмотности подростки учатся распределять личный бюджет: например, во время практических заданий в супермаркете им нужно уложиться в недельный лимит.



– Мы хотим, чтобы эти дети не просто получили знания, но и почувствовали, что у них есть шанс на достойное будущее, чтобы они сами осознанно выбрали профессию и уверенно шли к своей цели, – прокомментировала генеральный директор фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.



После окончания программы участникам помогут с трудоустройством на предприятиях «Самрук-Казына».



Фонд «Samruk-Kazyna Trust»