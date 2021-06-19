Поддержали в трудную минуту

«Казцинк» выделил по два миллиона тенге семьям сотрудников компании, пострадавшим при пожаре в Риддере. Это дополнительная помощь: ранее крупнейшая организация региона уже перечислила по миллиону тенге потерявшим жилище жителям горняцкого города.

Напомним, 10 мая на окраине Риддера, в посёлке Лесхоз, произошёл крупный пожар. Огонь уничтожил почти 300 гектаров леса и оставил десятки семей без крыши над головой.

Трагедия никого не оставила равнодушным. Одним из первых на помощь пришло градообразующее предприятие. Казцинковцы предоставили пострадавшим возможность бесплатно проживать в своём профилактории, пока для них строятся новые дома. Помимо этого, каждой семье, потерявшей жильё, компания выплатила по миллиону тенге.

– Девять из 40 семей, оставшихся без крыши над головой, – это семьи казцинковцев, – рассказал исполнительный директор по административным вопросам «Казцинка» Андрей Лазарев. – В Риддере располагается большое количество подразделений компании. Поэтому мы считаем своим долгом помочь коллегам, оказавшимся в сложной ситуации. Им мы дополнительно перечислили по два миллиона тенге сверх той помощи, которая уже была оказана. Надеюсь, это станет хорошим подспорьем, ведь людям придётся с нуля налаживать быт в новых домах.

В числе тех, кто получил поддержку компании, – семья начальника отдела технического контроля Риддерского металлургического комплекса Ивана Кузнецова.

– Компания нас очень сильно поддержала, – поделился пострадавший Иван Кузнецов. – Она одна из первых, кто откликнулся на нашу беду. Причём «Казцинк» помог не только своим сотрудникам, но и всем, кто остался без жилья. Огромное им спасибо, что подставили плечо в трудную минуту.

Стоит отметить, что пожар произошёл недалеко от популярной базы отдыха «Синегорье», которая находится в окружении леса. Чтобы минимизировать риски возникновения чрезвычайной ситуации, казцинковцы провели масштабную противопожарную кампанию, разместили баннеры и инсталляции. Также планируется приобрести мобильные пожарные автомобили, которые позволят оперативно тушить пламя до приезда пожарных подразделений.

Татьяна Кравченко

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