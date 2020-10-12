Подарок от Туркестана 

Напомним, к 175-летнему юбилею Абая Туркестанская область сделала Семею подарок в виде благоустройства территории у новой мечети, которая также будет носить имя великого мыслителя. Делегация из Туркестанской области прибыла в Семей, чтобы ознакомиться с итогом проведённых работ и отдать дань памяти просветителю.

Встреча началась в городском акимате, где стороны обсудили итоги работы и дальнейшие планы. В заседании приняли участие руководство Семея и представители Туркестанской области в лице меценатов, имама и предпринимателей.

Затем гости региона проехали к мечети и оценили результаты проведенной работы. На территории строящейся мечети высажены ели, уложена брусчатка, установлены детская и спортивная площадки. Работы выполнены уже на 95 процентов. В ближайшем будущем здесь также появится автостоянка на 500 машин. В целом работы по благоустройству планируется завершить к 20 октября.

Представители Туркестанской области отдали дань памяти великому мыслителю, возложив цветы к подножию памятника Абаю. Кроме того, они побывали в музее «Алаш арыстары», стены которого хранят память о временах, когда в этом здании собирались представители казахской интеллигенции, представители партии «Алаш». В экспозиции представлено множество экспонатов, связанных с историей алашординцев.

Флора Левина

Семей