Подарок людям с открытым сердцем

«Казцинк» подарил самым неравнодушным восточноказахстанцам специальные браслеты.

2020 год был объявлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Годом волонтёра. Неравнодушные люди в масштабах всей страны объединились, чтобы помогать тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Особенно актуальной поддержка неравнодушных казахстанцев оказалась во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сотни, тысячи казахстанцев приходили друг другу на помощь, не оставляли в беде нуждающихся. Люди добровольно становились волонтёрами и каждый день совершали добрые дела. «Казцинк» по завершении Года волонтёра и в преддверии своего дня рождения запустил масштабную акцию «Горячее сердце», чтобы особенно отметить неравнодушных жителей региона.

3000 ярких браслетов с изображением сердца, как символа доброты и отзывчивости, отправились в десятки учреждений региона. Среди них университеты и колледжи, молодёжные организации, общественные объединения, приюты для животных и волонтёрские команды.

– Вопреки тяжёлым испытаниям, с которыми все мы вынуждены были бороться в минувшем году, нашлось немало казахстанцев, которые отыскали в себе силы искренне заботиться о ближних, – отметил исполнительный директор компании по административным вопросам Андрей Лазарев. – Масштабное волонтёрское движение активизировалось и на «Казцинке», ведь для нас неравнодушие и взаимовыручка – важные и очень актуальные понятия. Очень хочется отметить каждого, кто открыл своё сердце другим людям. Предстоящий 24-й день рождения «Казцинка», который состоится 1 февраля, стал отличным поводом, чтобы сделать небольшой подарок тем, кто жертвовал своими силами и дарил надежду нуждающимся. Мы гордимся каждым из них, вне зависимости, является он казцинковцем или нет, и хотим, чтобы наши земляки узнавали современных героев. Теперь запястье всех тех, кто по-доброму проявил себя в прошлом году, будет украшать красный браслет с надписью «Горячее сердце» – как символ заботы и неравнодушия.

Представители учреждений, получившие браслеты, смогут передать их своим активистам и просто неравнодушным людям, с которыми они сотрудничают.

Также отличительные знаки передали и во все подразделения компании. Напомним, что казцинковцы с наступлением Года волонтёра и на протяжении всего режима ограничительных мер оказывают поддержку нуждающимся. В каждом подразделении «Казцинка» в шести населённых пунктах страны были организованы волонтёрские группы из числа инициативных сотрудников. Они и по сей день доставляют помощь до адресатов, раздают продуктовые наборы и лекарства не только своим коллегам, но и пожилым людям, и казахстанцам, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Анна Иванова