Подарок к празднику

В честь празднования Дня Первого Президента РК жителю Зайсанского района присвоено звание «Почётный гражданин Республики Казахстан».

В республиканском конкурсе «Почётный гражданин Республики Казахстан» победителем стал наш земляк. Звание Почётного гражданина страны получил редактор районной газеты «Мектепжәне Қоғам», общественный активист, журналист Еркебұлан Зағыпаров.

В республиканском мероприятии в честь 30-летия Независимости РК приняли участие более 1000 общественных, культурных деятелей, кавалеры орденов «Құрмет», медали «Шапагат», специалисты многих отраслей, руководители крупных холдингов, профессора, руководители лицеев, колледжей, университетов и другие соискатели.

– Это достижение стало подарком Зайсанскому району к празднованию Дня Первого Президента РК и юбилея Независимости нашего государства, – отметили в акимате района.

Ерик Абитов

Зайсанский район