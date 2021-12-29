Подарок для преданных театралов

В Семее прошла пресс-конференция с Дедом Морозом.

Самым большим событием для артистов театров имени Абая, Ф. М. Достоевского и «Дарига-ай» в этом году стало частичное снятие карантинных ограничений. Теперь в театре допускается заполняемость зала на 80 процентов.

– Самое хорошее, что случилось в этому году, – мы снова встречаемся со зрителями. Конечно, бывают камерные спектакли, где 10-15 человек в зале, и это нормально, но когда в большом зале сидит всего 50 человек… Это грустно и для артистов, и для зрителей. Во время карантина мы проводили различные интернет-проекты и мероприятия, это, конечно, хорошо, но это ведь не театр, – рассказал представитель театра имени Ф. М. Достоевского, отличник культуры РК, актёр Андрей Глушков. – Театр – это общение артистов со зрителями. Зритель должен быть соучастником событий и действующим лицом. Мы слышим, чувствуем и обращаемся к зрителю. От зрителя может зависеть спектакль.

Стоит отметить, что в этом году театралы отмечали радостное событие – победу на международном фестивале в Кокшетау, где театр имени Ф. М. Достоевского удостоился Гран-при за спектакль «Завтра была война» в постановке Рачи Махатаева.

– Уже поставлены спектакль «Милый друг» по роману Ги де Мопассана и новогодняя сказка, – добавил Андрей Глушков. – В планах также приезд молодого и хорошо себя показавшего, талантливого, с красивым и стильным почерком режиссёра Рачи Махатаева, который поставит новый спектакль.

В следующем году, к 125-летию писателя Мухтара Ауэзова, театры планируют постановку спектакля «Қаракөз». Будет приглашен режиссёр из Алматы. Также после Нового года начнётся работа над новым спектаклем к 330-летию Кабанбай батыра. Постановкой займётся режиссёр из Нур-Султана.

На пресс-конференции семейчан с наступающими праздниками поздравил и… Дед Мороз. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, актёр театра имени Ф. М. Достоевского Фёдор Любецкий, который играет роль главного волшебника Нового года уже 42 года, пожелал горожанам успехов и здоровья в наступающем году.

– Хочу пожелать всем, дорогие гости, мира, добра и любви. Пусть исполнятся все ваши мечты и пожелания в новом, 2022 году. Самое главное – не болейте. Желаю вам здоровья, всё остальное будет! – поздравил Федор Любецкий.

Флора Левина

Фото автора

Семей