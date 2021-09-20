Подарок детворе

Сельхозпредприятие в селе Солнечное строит для местной детворы уличную игровую площадку.

Возведение нового игрового комплекса стало возможно благодаря поддержке ТОО «ОХМК».

Стоит отметить, что предприятие на постоянной основе оказывает помощь в развитии инфраструктуры села для улучшения качества жизни местного населения: занимается содержанием и ремонтом дорог, вносит весомый вклад в благоустройство территорий, уделяет внимание проблемам людей из социально уязвимых категорий и многое другое.

В этот раз руководство фермерского хозяйства решило сделать щедрый подарок маленьким жителям Солнечного.

– Строительной группой предприятия уже проведены подготовительные земельные работы, – рассказали в акимате Глубоковского района. – Детская площадка будет соответствовать всем современным требованиям качества и безопасности. Предусмотрена установка качелей, турников, скамеек, игровых и спортивных снарядов. Одним словом, дети смогут проводить здесь время с пользой.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район