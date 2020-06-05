Подарок что надо!

В Международный день защиты детей школьникам района Алтай подарили ноутбуки.

Подарки от имени акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова отличникам учебы, активным участникам конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний вручил аким района Алтай Каликан Байгонусов.

Он пожелал ребятам хорошо отдохнуть во время каникул, в сентябре с новыми силами приняться за учебу. Современные гаджеты помогут им осваивать цифровые технологии.

– Большое спасибо Даниалу Кенжетаевичу за отличный подарок, – поделился впечатлениями ученик школы № 6 Алтая Илья Михайлов. – Также я благодарен учителям за знания, которыми владею.

К слову, Илья увлекается информатикой, осваивает робототехнику и в будущем планирует стать программистом. Так что с подарком, что называется, попали прямо в точку.

Дарья Рокотова

Район Алтай

Фото иллюстрационное