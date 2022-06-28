Подарок что надо!

Мастер-классы по игре на домбре, войлоковалянию и плетению камчи… Журналистов Восточно-Казахстанской области оригинально поздравили с профессиональным праздником.

Представители средств массовой информации пришли в Назарбаев Интеллектуальную школу химико-биологического направления Усть-Каменогорска не по редакционному заданию, а на… праздник. В преддверии Дня работников средств массовой информации для них здесь подготовили необычную программу.

В торжественной обстановке журналистов поздравила и наградила благодарственными письмами директор Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Усть-Каменогорска Жупат Ерниязова.

– Уважаемые журналисты, поздравляю вас с профессиональным праздником! – сказала Жупат Ерниязова. – Благодаря вам мы всегда узнаём о событиях в мире, переживаем чужие счастливые и печальные истории, знакомимся с известными людьми. Вы – наши глаза и уши, посредники между общественностью и народом. Желаю вам творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, как можно больше интересных статей, репортажей и, конечно, благодарных читателей и зрителей.

Затем началось самое интересное – гости отправились в путешествие. Сначала они посетили станцию «Домбыра – асыл мұра», где научились азам игры на казахском народном инструменте – домбре.

На станции SoapArt журналисты изучали основы мыловарения. В результате каждый ушёл с полезным презентом, сделанным своими руками.

В атмосферу творчества участники праздничной встречи погрузились на станции «Жаңғырған өнер мұрасы». Так, женская половина приняла участие в мастер-классе по войлоковалянию, мужская – по плетению камчи.

– Всегда нравилось завораживающее звучание этого удивительного инструмента, – поделилась впечатлениями корреспондент Восточно-Казахстанской областной газеты «Рудный Алтай» Татьяна Кравченко. – Сегодня впервые сама попробовала играть на домбре. Впечатления незабываемые! Спасибо организаторам за такой праздник. Мы зарядились вдохновением и положительными эмоциями как минимум на год.

Добавим, аналогичные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, спортивные соревнования, тимбилдинги для журналистов состоялись во всех Назарбаев Интеллектуальных школах.

P.S. Несмотря на то, что представителей средств массовой информации пригласили на праздник, они не могли не осветить это событие. Ведь лучший подарок для журналиста – информационный

повод…

Александра Исаева