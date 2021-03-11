Подарки малышам

Личный состав отдела военной полиции Аягозского гарнизона организовал благотворительную акцию для детей с особыми потребностями.

В рамках акции воспитанникам территориального центра социального обслуживания акимата Аягозского района с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований были вручены подарки.

– По инициативе начальника отдела военной полиции Талгата Нусипбекова мы решили таким образом поддержать ребят. Главная цель этого благотворительного мероприятия – подарить малышам хорошее настроение и помочь им выздороветь. Добрые дела на этом не завершатся, – сообщил заместитель начальника штаба отдела военной полиции Аягозского гарнизона капитан Манатжан Мендибаев.

В свою очередь руководство учреждения поблагодарило отдел военной полиции за оказанную помощь.

Ания Есмухамет

Аягозский район