Подарки к празднику

Благотворительную акцию инициировала Ассоциация корейцев ВКО в честь праздника Сольналь.

Сольналь – праздник Нового года по лунному календарю. Отмечается он три дня. Люди веселятся, наряжаются в национальные костюмы, поздравляют друг друга и, конечно же, дарят подарки. Обычно в качестве презента преподносится что-нибудь из продуктов.

В честь праздника Ассоциация корейцев Восточного Казахстана инициировала благотворительную акцию, в рамках которой пожилые активисты корейского этнокультурного объединения получили продуктовые наборы, включающие в себя всё необходимое.

– В связи с пандемией и переходом в «красную» зону нам пришлось отказаться от концертной программы, ставшей традиционной. Но мы придумали иной способ для поздравления, – рассказала председатель Ассоциации корейцев Восточного Казахстана Юлия Кунст. – Ассоциация существует с 1990 года, а это значит, что уже больше 30 лет мы несём традиции нашего этноса в массы и будем продолжать это делать также ярко и с душой.

В раздаче полезных подарков принял участие молодой активист Эрик Ли.

– Был очень рад поучаствовать в благотворительной акции. Приятно видеть улыбки. Старших надо уважать – это непоколебимая истина. Их мудрость бесценна, и она служит опорой для нас, представителей молодёжи, – поделился он.

В свою очередь почётные активисты этнокультурного объединения поблагодарили инициаторов акции за заботу и поздравления.

Гульжан Естаева

Фото предоставлено Домом дружбы – центром общественного согласия