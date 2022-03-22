Подарить праздничное настроение

Меценаты из Восточного Казахстана решил и по традиции разделить радость наступления Наурыза с теми, кому не хватает семейного тепла и заботы.

Одной из самых благословенных традиций весеннего праздника является поддержка людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для представителей бизнеса и просто неравнодушных людей это стало доброй традицией.

В канун дня весеннего равноденствия дети, лишённые родительской ласки, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие семьи, одинокие пожилые и другие нуждающиеся получили множество подарков и внимания.

В детском доме «Үміт» живут и обучаются 180 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Ребята, представители различных этносов, воспитываются здесь в духе казахстанского патриотизма.

– Общенародный праздник весны, дружбы и единства одинаково дорог людям всех национальностей, живущим в Казахстане, – отмечает руководство детского дома. – Дети, встречая Наурыз, приобщаются к традициям, обычаям и культуре казахского народа.

Наурыз, как и другие значимые праздники, воспитанники детского дома всегда встречают вместе с волонтёрами Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова и школы-лицея «Нур Орда». Для ребят они организуют весёлые игры и развлечения, привозят в подарок сладости, игрушки.

Уже давно шефствуют над этим образовательным учреждением меценаты из Курчумского района, а также такие предприятия, как «Казцинк», «УК ТМК», Altyn ММ, VizitGroup и другие. Накануне Наурыза и других праздников они по традиции привозят детворе угощения, одежду, игрушки, предметы гигиены и школьные принадлежности.

С нетерпением ждали весенний праздник Наурыз и воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями «Ак-Ниет».

Массу положительных впечатлений малыши получили на мероприятии, прошедшем по этому случаю. Дети читали стихи о весне, пели. И, конечно же, получили замечательные подарки от верных друзей учебного заведения.

Директор школы-интерната Светлана Кривицкая отмечает, что социальные партнёры оказывают поддержку «Ак-Ниету» на постоянной основе, а не только накануне праздников. – Для ребят, имеющих проблемы со здоровьем, помимо предметов первой необходимости, меценаты приобретают обучающее и оздоровительное оборудование, компьютеры, оргтехнику, развивающие игры, материалы для творчества. К примеру, ТОО «Школа отцов» организовало для ребят обучающий курс. Мальчики и девочки с удовольствием познают азы мастерства фото- и видеосъёмки, – рассказала Светлана Кривицкая.

Не остаются без внимания и подопечные Центра социального обслуживания «Ульба», здесь обслуживают 970 человек, это одинокие пенсионеры, взрослые и дети с инвалидностью.

Меценаты традиционно готовят ко всем праздникам для получателей услуг подарочные пакеты с продуктами, игрушками, одеждой, предметами гигиены и другими необходимыми вещами. Пекарни «Каравай» и «Селена» к Наурызу выпекают баурсаки, булочки, хлеб, чтобы раздать их одиноким пенсионерам.

Руководители специальных учреждений благодарят всех меценатов за доброе и чуткое отношение, внимание к проблемам людей. Отрадно, что тема благотворительности как социальной ответственности бизнеса в наше время расширяет свои границы, и неравнодушных к чужим проблемам людей становится всё больше. Это значит, что добрых дел тоже становится больше.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено школой-интернатом «Ак-Ниет».