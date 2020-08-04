Подарили праздник

Духовность

Более 2000 восточноказахстанских семей получили жертвенное мясо во время акции «Раббың үшін құрбан шал!»Подарили праздник

Праздничные подарки нуждающимся жителям области предоставило Духовное управление мусульман Казахстана. Продукты раздали пожилым людям, сиротам, а также доставили в детские дома и больницы с соблюдением всех санитарных норм. По словам главного имама ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермека кажы Мукатая, карантин никак не мешает делать добро в священный праздник Курбан айт.

– Совместно с волонтёрами и имамами ДУМК по Усть-Каменогорскому региону провели работу по раздаче жертвенного мяса, а также продуктов питания нуждающимся семьям. Стоит отметить, что молодёжь охотно приняла участие в подготовке и проведении акции, – отметил первый наиб имам областной мечети «Халифа Алтай» Даулет Кабидолдин.

Во время проведения акции «Раббың үшін құрбан шал!» более 1000 семей Усть-Каменогорска получили продуктовые наборы.

– Эта акция организована по поручению верховного муфтия Казахстана Наурызбай кажы Таганулы. Все продукты были собраны при поддержке населения. Спасибо всем принявшим участие в организации. Особая благодарность тем, кто сделал пожертвования, – сказал управляющий делами областной мечети «Халифа Алтай» Берик Кадыров.

Напомним, в этом году мусульмане отметили Курбан айт 31 июля – 2 августа. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, все мечети были закрыты, праздничная молитва не проводилась. Однако на время праздника была запущена онлайн-площадка qurban2020.kz для совершения жертвоприношений. Используя эту платформу, граждане могли выбрать жертвенное животное и оплатить услугу, не выходя из дома, запросить фото-, видеоотчёт. Также с помощью сайта нуждающиеся оставляли свои заявки на получение жертвенного мяса.

Гульжан Естаева

 

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