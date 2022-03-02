Общество

Подари книгу

02.03.2022
539

Больше шести тысяч книг передали в дар школьным библиотекам области выпускники и меценаты.

В школах региона состоялись мероприятия, посвящённые Международному дню дарения книг. Проходили они с целью формирования у детей устойчивого интереса к общению с книгой в рамках проекта «Читающая школа».

– Выпускники школ, меценаты: главы крестьянских хозяйств, руководители крупных компаний, малого и среднего бизнеса передали в дар школьным библиотекам 6471 новую книгу на сумму более 6,9 млн тенге в рамках традиционной акции «Подари книгу школьной библиотеке», – сообщили в Управлении образования ВКО. – Читатели, которые передают бесплатно книги в фонд библиотеки, – это люди с высокой гражданской позицией, особым чувством долга перед обществом, прекрасно понимающие, что эти книги найдут своего читателя.

Гульжан Естаева

02.03.2022
539

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