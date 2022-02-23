В Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке прошла акция «Подари библиотеке книгу», приуроченная к Международному дню книгодарения.

Ежегодно 14 февраля отмечается Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто любит читать и прививает любовь к чтению. В этот день принято дарить книги, в первую очередь детям.

История праздника берёт своё начало с 2012 года. Однажды один из сыновей школьного библиотекаря из Миннесоты (США) Эмми Бродмур спросил, почему нет такого дня, когда люди могли бы дарить друг другу книги просто так. Детский вопрос и положил начало этому значимому празднику, который, к слову, в этом году отмечает десятилетие.

В рамках празднования Международного дня книгодарения в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке организовали акцию «Подари библиотеке книгу». Сотрудники отмечают, что её идея – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги.

Мероприятие прошло под эгидой Года детей в Казахстане, объявленного Главой государства Касым-Жомартом

Токаевым: «Особое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надёжная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей». Главными участниками акции стали, конечно же, юные читатели.

Представители общественности, предпринимательства и культуры города – директор областного ТВ «Алтай»

Н. Солтанұлы, менеджер проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Д. Кенжеғазыұлы, председатель молодёжного крыла Jas Otan ВКОФ партии Nur Otan А. Айтмұқаш, поэт и иллюстратор Е. Липилина и другие подарили библиотеке и ребятам красочные книги. Причём каждый экземпляр шёл в паре с оригинальными закладками с кратким обзором увлекательных произведений из фонда библиотеки. Восторгу детей, да и взрослых, не было предела.

– Могу много рассказывать о книгах, о любви к чтению и его пользе, – отметил представитель торговой компании «Vita Мир» Евгений Нечаев. – Скажу так: читайте книги, и перед вами откроется новый мир возможностей.

Одна из постоянных посетителей библиотеки, многодетная мама Анастасия Гусева подарила библиотеке свою любимую книгу о воспитании детей.

– Книга – незаменимый помощник в воспитании, – подчеркнула она. – Убедилась в этом на личном примере. В нашей семье есть традиция – раз в неделю мы с детьми выбираем счастливый день и идём в библиотеку, гуляем, балуем себя сладостями, а вечером всей семьёй читаем интересные книги, делимся впечатлениями. Думаю, это отличный вклад в воспитание человека с большим сердцем.

Стоит отметить, что праздник книгодарения получился ярким и насыщенным благодаря музыкальным номерам, с которыми выступили юные читатели, и занимательным играм с главным героем – клоуном. Главное, они обрели лучшего друга – книгу.

Добавим, что акция «Подари книгу библиотеке» продолжается, и каждый желающий может стать её участником.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ВКО ДЮБ