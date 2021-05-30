Подайте знак

Представители проектного офиса «Бесқарағай – адалдық алаңы» провели мониторинг работы по организации дорожного движения – проверили наличие и состояние дорожных знаков, разметки, светофоров.

Напомним, протяжённость автомобильных дорог Бескарагайского района составляет 819 км, из них 146 км автодорог республиканского значения, 184 км областного значения, 239 км районного значения и 250 км составляют улицы населённых пунктов.

Так, на некоторых улицах необходимы замена и установка дорожных знаков, особенно возле образовательных учреждений района. Это – ограничение максимальной скорости, знаки «Дети», «Стоянка запрещена», также требуется ремонт светофоров.

В июне 2021 года на дорогах районного значения и улицах посёлков планируется заменить 350 дорожных знаков.

Установленные в Бескарагайском районе светофоры на сегодняшний день являются бесхозными. Сейчас ведутся работы по оформлению земельных участков для обслуживания 16 таких объектов.

В целом, по словам участников мониторинга, автодороги района находятся в удовлетворительном состоянии и готовы для беспрепятственного передвижения автотранспорта.

Ева Ким

Бескарагайский район