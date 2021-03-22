Под знаком обновления и возрождения

Праздник, который не противоречит законам жизни и природы. Полностью соответствует народным традициям, дошедшим до нас из глубины веков, сложившимся на основе знаний, мудрости, неустанного труда и бесценного опыта многих поколений. Это и есть Наурыз.

Естественный ход истории, словно течение огромной реки, на которой случаются свои приливы и отливы. Как бурные всплески волн, так и полное затишье. Лишь вечное движение воды, ни на мгновенье не знающей покоя, и мощная энергия потока напоминают нам о беге времени.

В ПОТОКЕ ИСТОРИИ

Грядёт 30-я весна на календаре Независимости Республики Казахстан. Можно долго и много перечислять всё, что стало возможным благодаря обретению нашей страной высокого статуса суверенного государства в мире. В числе несомненных и чрезвычайно важных завоеваний казахстанского народа в целом и каждого члена общества значится возможность развивать и сохранять самобытную культуру, многовековые традиции, обычаи, обряды. Среди них занимает особое место, а также играет огромную роль празднование весеннего народного праздника Наурыз.

Это День весеннего равноденствия. Другими словами – это Новый год по Восточному календарю. Именно тот миг в природе, когда световой день по продолжительности сравняется с ночью. Чем не начало календарного года? Отныне будто всё покатится с горочки вниз, как небесное светило, отмеряя круг жизни длиной в двенадцать ясных месяцев – до следующего года.

Наурыз не зря называют праздником обновления. В природе всё живое и сущее просыпается, обновляется и заново возрождается. Получает шансы на жизнь, развитие и передачу эстафеты последующим поколениям. В этом и заключается естественный закон непрерывности земного существования и активной жизнедеятельности.

Прошлый 2020 год, проходивший в Казахстане под знаком Года Абая Кунанбайулы, благополучно передал полномочия своему последователю. Новый 2021 год, вступивший окончательно в свои права, начался под знаком празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. В преддверии Наурыза и с высоты прожитого, пережитого за минувшие дни, недели, месяцы есть понятное всем желание оглянуться назад, вспомнить наиболее важные события, происходившие в нашей жизни.

УРОКИ ЖИЗНИ

Человеческая память отличается избирательностью. В основном запоминает всё хорошее, а плохое подвергает забвению, не оставляя от минорного прошлого и следа. В том заключается как большой смысл, так и великое благо.

Наверное, редкий случай, когда вдруг люди так явно ощутили важность единения и общения с живой природой. По-другому взглянули на роль и значимость села, сельских условий, деревенского образа жизни, близости к земле. С точки зрения отдыха, реабилитации, приобщения к труду. Более того, с позиции практической, приземлённой. Имея в виду село как место приложения сил и средств, источник надёжных доходов для себя, членов семьи и земляков. В конечном счёте, экологии окружающей нас среды и духа.

Важным событием явилось принятие по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева комплексной программы развития нескольких приграничных районов области. В её рамках в течение целого ряда лет будет реализовано и уже осуществляется множество проектов как в экономике, так и в социально-культурной сфере. Здесь надо отметить, что любые планы будут непременно претворены в жизнь, если подкрепляются практическими делами и трудом. Как нельзя кстати окажется опыт старшего поколения в лице доблестных ветеранов труда, войны, тружеников тыла.

В такие моменты всегда обращаемся к конкретным судьбам наших земляков, ставших примерами служения Родине. В их числе мудрый аксакал Фрунзе Елгазинович Жаксылыков, который с детских лет работал на трудовом фронте. Получил прочную закалку, состоялся как человек, умелый руководитель, выковавший судьбу своими руками. Он внёс большой вклад в развитие не одного сельского района Восточного Казахстана, воспитал плеяду опытных и грамотных управленцев, специалистов и рабочих кадров.

– Всё, что мне удавалось в совместной работе сделать, это благодаря поддержке и доверию со стороны людей, – говорит в минуты нашего общения Фрунзе Елгазинович. – Мы вместе делили все радости и горести, работали не покладая рук. Труд является основой жизни на земле.

Накануне светлого праздника Наурыз ветеран желает всем землякам мирной жизни, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо своего Отечества.

ЗЁРНА – В ЗЕМЛЮ

По традиции в приготовлении праздничного стола и главного угощения – Наурыз коже в обязательном порядке используются семь компонентов или составных частей. В их числе непременно содержатся полезные злаки. Так вот, в зёрнах заключается двойной смысл – прямой и образный. Почётная и трудная миссия сеять разумное, доброе, вечное на 21-году второго тысячелетия нуждается в совершенно новом прочтении и масштабном осмыслении. Более того, в дальнейшем практическом применении на хлебной ниве.

Сельское хозяйство в экономике области, республики заявило о себе в полный голос. В стабильное и кризисное время лучше, когда Восточный Казахстан и в целом страна выращивает и имеет хлеб насущный в своих закромах. Так и со многими другими видами продукции полеводства, за что на внешнем рынке партнёры готовы платить валюту. В этом залог полного самообеспечения и продовольственной безопасности, необходимой при карантине или без него.

Региону по силам стать крупным экспортёром органических продуктов питания. В том числе продукции животноводства: мяса, молока, рыбы, пантов и так далее. Неслучайно руководство области и страны ставит перед сферой АПК задачу производства их в промышленных объёмах, а также глубокой переработки и поставки товара на экспорт.

В районах и городах создаются новые мощности и площадки по производству молока, мяса, растительного масла, рыбы с прицелом на рынки соседних государств. И одним из главных плюсов является их возобновляемость, в отличие от минеральных ресурсов или углеводородов. Вот в этом кроется основное конкурентное преимущество, суть экономики, работающей в интересах населения, общества.

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Для развития сельской экономики и промышленности в ВКО действует много государственных программ. Для социальной поддержки населения государство использует нестандартные механизмы и адресные меры. Сложности в экономике – это новые возможности и шансы для всех. В последние годы у всех на слуху программа «Ауыл – ел бесігі», что характеризует село как золотую колыбель.

Способность обновления и возрождения в природе в проекции на экономику, реальный сектор воспринимается как готовность изменяться в соответствии с реальными обстоятельствами.

Накануне весенней посевной кампании поделился своими планами опытный аграрий и уважаемый человек, руководитель крестьянского хозяйства «Дружба» из села Герасимовка Уланского района Василий Гладышев. По его словам, сельское хозяйство, современная жизнь на селе держится на подготовленных, умелых кадрах, любящих родную землю и самозабвенный каждодневный труд.

– Настоящая работа у сельчан с наступлением весны только начинается, – считает глава хозяйства. – К выходу в поле мы готовились загодя, стараясь ничего не упустить, чтобы осенью получить конкретные итоги своего труда.

И СНОВА К БУДНЯМ

В летописи независимости Республики Казахстан за последние 30 лет, второй Наурыз праздновать будем несколько по-другому. За прошедшие десятилетия он не только вошёл в календарь, но и прочно утвердился в сознании, восприятии казахстанцев, жителей региона как широкое масштабное празднество. Рассчитанный на много дней, весенний праздничный марафон общими усилиями превращался в огромную народную реку, разлившуюся по городам и весям, районам и сёлам Восточного Казахстана.

Нынче в настроении земляков наряду с ожиданием праздника вполне логично и органично сочетаются также и нотки деловитости, заботы и планов на сезон грядущий. Народ в течение зимних месяцев соскучился по тёплым весенним и летним дням, по работе на земле, трудовой суете в самом хорошем смысле этого слова, коллективам, в которых рука об руку, плечом к плечу трудится годами.

Зёрна, посеянные ещё на заре независимости Казахстана многонациональным народом страны во главе с Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, приносят свои зрелые и весомые плоды. С праздником всех вас, земляки!

Таир Сапаргалиев

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой

Фото из архива редакции