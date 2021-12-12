Под защитой закона

Тему домашнего насилия обсудили на круглом столе в Курчуме.

Явление, о котором много говорят в последние годы в казахстанском обществе, имеет место не только в крупных городах, но и в сельской местности. Правда, если сравнивать, масштабы бытового насилия, конечно, разные. Надо признать, что явление, о котором идёт речь, на селе существует и его необходимо изживать.

О том, что в стране серьёзно взялись за эту задачу, говорит принятый закон о бытовом насилии. На сельском уровне в штате районного отдела полиции введена должность специалиста по защите прав женщин. Занявшая эту должность в мае текущего года, капитан полиции Назгуль Сабырбекова рассказала участникам круглого стола, что за минувшие 11 месяцев этого года возбуждено 66 административных дел по заявлениям пострадавших женщин. 63 человека привлечены к административной ответственности. Два административных дела возбуждены по фактам рукоприкладства.

– К счастью, у нас не было уголовных дел, – говорит капитан полиции. – Ведём профилактическую работу, разъясняем женщинам их права. Теперь есть закон, защищающий их. Считаю, что в целом ситуация с защитой прав женщин в районе стабильная.

В ходе круглого стола были затронуты и вопросы сохранения браков. Статистика по этой категории судебных дел следующая: за 10 месяцев 2021 года расторгнуто в судебном порядке 25 браков. Годом ранее аналогичный показатель составил 29. Поэтому и эта проблема волнует сельскую общественность.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район