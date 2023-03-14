Под шаныраком помещается целый мир

Никакие мощные движения подземных пластов, вызывающих разрушительные землетрясения, не способны привести к тектоническим разломам в архитектуре дружбы, мира и согласия в Восточном Казахстане, где одной большой семьёй проживают и трудятся представители более ста различных этносов.

Факты – вещь не только упрямая, но и достоверная. Областная газета «Рудный Алтай», которой 10 апреля исполнится 105 лет со дня выхода в свет первого номера, хранит в своих подшивках сведения о непростых событиях 1988 и 1990 годов. Они посвящены разрушительным землетрясениям, соответственно, в Армении и Зайсане с небольшой разницей во времени. Вспомнились они в связи с недавними подземными толчками и большими жертвами среди населения, материальным ущербом для экономики Турции. Уже сообщалось о помощи, которую оказал Восточный Казахстан братскому турецкому народу. Здесь хотелось вернуться ненадолго в прошлое, когда подобные трагические события переживали в городах Армении и на юге Восточного Казахстана.

В 1988 году население области оказывало помощь армянскому народу. В бывшем здании Дворца культуры металлургов, где сейчас располагается областной Дом Дружбы (такое вот удивительное совпадение), собирали вещи, одежду, предметы быта, необходимые людям, что остались без крыши над головой, средств существования. По железной дороге уходили вагоны со строительными материалами и техникой, людскими ресурсами. Группа альпинистов и спелеологов добровольно поехала из ВКО и в завалах спасала людей, которым удалось выжить. Спустя десятки лет стоит только удивляться, как энергия добра и положительная аура, если так можно выразиться, присущая этому зданию, являются основой многих добрых дел уже под эгидой первого в Казахстане Дома Дружбы.

Точно такой же сигнал тревоги и призывы о помощи раздались, когда подземная стихия разрушила целые сёла в нескольких южных районах Восточного Казахстана в 1990 году. К счастью, обошлось без больших людских потерь, а в память о мальчике, погибшем в разрушенном доме, в Зайсанском районе было названо село Биржан. На выручку пострадавшему населению пришла вся республика, также выражены слова поддержки со стороны других стран. В целом Казахстан тогда смог самостоятельно справиться со всеми испытаниями, выпавшими на долю его граждан, но высоко ценит помощь со стороны многих друзей страны.

Журналисты нашего поколения, видевшие своими глазами последствия землетрясения, накрепко усвоили уроки подземной стихии. Беда, к сожалению, не приходит одна, а подземные толчки будут периодически повторяться ещё долгое время, будто земной коре, как человеку, тоже нужно время, чтобы прийти в себя и успокоиться. Учёные-сейсмологи, высокие светила науки тогда нам сказали, что трагедию предсказать невозможно, но надо быть всегда к ней готовыми. Строить качественное жильё согласно всем нормам СНИП, с учётом сейсмичности, а они для ВКО с тех пор были существенно повышены. Любая халатность или стремление сэкономить, обмануть себя и государство в итоге приведут к трагедиям, жертвам среди людей.

Информационную поддержку процессу ликвидации последствий Зайсанского землетрясения оказали многие СМИ, в том числе «Рудный Алтай». Собкор областной газеты по южным районам Шакерхан Азмухамбетов тогда, как с передовой на фронте, много лет готовил статьи из первых рук, глазами очевидца. Сегодня это мы называли бы безусловным эксклюзивом, который высоко ценится в журналистских кругах и среди массы читателей.

– Помимо всего, ко мне, как находящемуся в горячей точке, в центре кипящих событий, часто звонили даже из редакции «Казахстанской правды» – главнейшей газеты страны, издававшейся в Алма-Ате (ныне – Алматы), – вспоминал коллега. – Мои объёмные материалы выходили очень оперативно и практически без малейших правок, что большая редкость для нештатных сотрудников. Наше партнёрство в итоге привело к тому, что они предложили перейти к ним в штат и стать собкором в любом регионе Казахстана, а в ВКО тогда уже имелся свой опытный, известный собкор. Стать их коллегой в любом другом регионе означало бы автоматическое создание всех условий как для жизни, так и для работы журналиста. Вот как заботились о прессе! Однако я не смог тогда расстаться со своей газетой…

Напомним, что одна из запомнившихся газетных тем тогда была о роли и значимости юрты кочевого народа. В то время их на промышленной основе производил один-единственный в Казахстане завод, что в селе Карабулак бывшей Талды-Курганской области. Это было идеальное жильё для местных жителей, а также строителей, живших в палатках, вагончиках, приспособленных времянках. В эти трагические для Турции дни и ночи мы снова видим, как юрты из Казахстана и Кыргызстана проявили себя с самой лучшей стороны. Даже на фоне более современных и дорогостоящих мер помощи со стороны стран Запада.

Накануне грядущих праздников, когда юрточные городки по традиции украсят площади городов, районов и сёл в нашем регионе и стране, мы взглянем на них иначе, чем обычно. Жизнь снова демонстрирует пример, как под единым шаныраком – куполом юрты – запечатлённым на Государственном Гербе Республики Казахстан, можно поместить не одну семью, а целый мир!

Меир Токобаев