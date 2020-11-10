Под руководством профессионалов 

Высококвалифицированные врачи из Усть-Каменогорска и Семея оказывают практическую и консультативную помощь в лечении COVID-19 коллегам из районов.

В Восточно-Казахстанской области продолжается активная работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, по поручению главы региона Даниала

Ахметова группа врачей – пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи высшей категории больниц скорой медицинской помощи Семея, областной и четвёртой городской больницы Усть-Каменогорска – выехала в Зайсанский район, район Алтай и Риддер для оказания практической и консультативной помощи коллегам на местах. Именно здесь наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией и ковиднойпневмонией.

Специалисты изучают работу инфекционных и провизорных стационаров, поликлиник центральных больниц.

«Первые результаты проведённой проверки выявили ряд нарушений по соблюдению требования зональности и протокола лечения. Работа будет продолжена. Впредь эти больницы будут курировать данные районы и окажут всестороннюю практическую и консультативную помощь», – написал на своей личной странице в Instagram аким Восточно-Казахстанской области.

Помимо этого, в регионе возобновили работу саll-центры для заказа на дом продуктов питания, доставка будет бесплатной.

Также участковые полицейские проверяют, соблюдают ли предписанные санитарно-эпидемиологические требования контактные лица. Ведь сложившаяся эпидемиологическая обстановка зависит от сознательности каждого восточноказахстанца.

Александра Исаева